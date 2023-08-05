Умер двукратный обладатель Кубка Стэнли и тренер года в НХЛ в сезоне-1989/90 Боб Мердок

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Боб Мердок умер в возрасте 76 лет.

Мердок провел 12 сезонов в НХЛ.

В активе защитника 278 (60+218) очков при полезности «+159» в 757 играх за « », « », «Атланту» и « ». В плей-офф он набрал 22 (4+18) балла в 72 играх.

В составе «Канадиенс» он выиграл два Кубка Стэнли (в 1971 и 1973 годах).

После завершения игровой карьеры он был ассистентом тренера «Флэймс» (с 1982 по 1986 год), возглавлял « » (с 1987 по 1988 год) и « » (с 1989 по 1991 год).

В сезоне-1989/90 он выиграл «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер года в НХЛ.

С 1991 по 1993 Мердок был ассистентом тренера «Сан-Хосе», после чего работал в Европе.

В 2019 году у него диагностировали деменцию с тельцами Леви, паркинсонизм и болезнь Альцгеймера.