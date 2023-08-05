Умер двукратный обладатель Кубка Стэнли и тренер года в НХЛ в сезоне-1989/90 Боб Мердок
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Боб Мердок умер в возрасте 76 лет.
Мердок провел 12 сезонов в НХЛ.
В активе защитника 278 (60+218) очков при полезности «+159» в 757 играх за «Монреаль», «Лос-Анджелес», «Атланту» и «Калгари». В плей-офф он набрал 22 (4+18) балла в 72 играх.
В составе «Канадиенс» он выиграл два Кубка Стэнли (в 1971 и 1973 годах).
После завершения игровой карьеры он был ассистентом тренера «Флэймс» (с 1982 по 1986 год), возглавлял «Чикаго» (с 1987 по 1988 год) и «Виннипег» (с 1989 по 1991 год).
В сезоне-1989/90 он выиграл «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер года в НХЛ.
С 1991 по 1993 Мердок был ассистентом тренера «Сан-Хосе», после чего работал в Европе.
В 2019 году у него диагностировали деменцию с тельцами Леви, паркинсонизм и болезнь Альцгеймера.
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