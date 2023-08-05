Кравец об «Авангарде»: «Хотим построить агрессивную команду, которая будет душить атаки соперника в зародыше»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Sochi Hockey Open Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА (5:1) в матче Sochi Hockey Open.

«В принципе, это всего лишь одна игра предсезонки. Действительно, все получилось сегодня, попросили ребят не делать ошибок из прошлого матча. Много видео показывали. Плюс у нас молодежь сегодня вышла на непростой матч.

Хороший результат, хорошее построение игры, действия вратаря – мы всем этим довольны, запишем в актив сегодняшний матч, но помним, что это всего лишь предсезонный турнир.

Заглушили СКА форчекингом? Да, мы и хотим построить агрессивную команду, которая будет душить атаки соперника в самом зародыше. Но это тяжелый труд, для него нужны хорошие физические кондиции, чем мы сейчас и занимаемся», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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2 комментария

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Удачи и побед Омскому Авангарду в новом сезоне!
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С таким составом это единственный шанс. Но разница в бросках в третьем периоде показывает что не очень получается. Серия с Казанью ничему не научила.
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