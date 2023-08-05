Михаил Кравец: «Буше сыграет на турнире в Омске. Надеюсь, к тому моменту нам удастся создать звено, в котором мы увидим Рида»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Рид Буше Sochi Hockey Open Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» на предсезонке.

Главный тренер омского клуба высказался после матча со СКА (5:1) в рамках Sochi Hockey Open

«Считаю, что сегодня мы показали качество бросков. Возможно, моя критика форвардов после прошлой игры придала ребятам дополнительную мотивацию.

На Трикозова мы рассчитываем, у него есть небольшие проблемы с обороной, но их можно исправить. В следующих матчах будет играть.

Когда ждать Буше? Не вижу смысла выпускать его в Сочи, на турнире в Омске точно сыграет. Надеюсь, что к тому моменту нам удастся создать звено, в котором мы увидим Рида», – сказал Кравец.

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