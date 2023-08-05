Михаил Кравец: «Буше сыграет на турнире в Омске. Надеюсь, к тому моменту нам удастся создать звено, в котором мы увидим Рида»

Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» на предсезонке.

Главный тренер омского клуба высказался после матча со СКА (5:1) в рамках .

«Считаю, что сегодня мы показали качество бросков. Возможно, моя критика форвардов после прошлой игры придала ребятам дополнительную мотивацию.

На Трикозова мы рассчитываем, у него есть небольшие проблемы с обороной, но их можно исправить. В следующих матчах будет играть.

Когда ждать ? Не вижу смысла выпускать его в Сочи, на турнире в Омске точно сыграет. Надеюсь, что к тому моменту нам удастся создать звено, в котором мы увидим Рида», – сказал .