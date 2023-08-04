Кравец о самой проблемной линии в «Авангарде»: «Нападение, конечно. 12 человек в атаке не могут забросить ни одной шайбы»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Матч ТВ Sochi Hockey Open Андрей Мишуров Хоккей

Михаил Кравец считает, что самой проблемной линией в «Авангарде» является нападение.

Омский клуб уступил «Сочи» (1:3) в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

– Перед игрой мы с ребятами разговаривали на тему того, что нам должен дать матч. В первую очередь – функциональные кондиции, поэтому мы должны были показать движение, что мы и сделали.

Улучшения дисциплины не хватило, но для этого и нужен такой турнир, чтобы исправлять ошибки. Но ребята боролись до конца, поэтому мы довольны игрой, работой, характером. Не опускаем руки, работаем, меняем ситуацию в лучшую сторону, до сезона еще достаточно времени.

– Чем был обусловлен выбор Мишурова?

– У нас есть план по игре вратарей на турнире, было решено, что сегодня сыграет Андрей. Все вратари тут будут в действии. У нас нет дуэлей в семье, мы друг другу помогаем, поддерживаем. Все зависит от того, как они сыграют.

– Какая линия в «Авангарде» самая проблемная?

– Судя по счету, вы сами сегодня все видели, если 12 человек в атаке не могут забросить ни одной шайбы. Конечно, нападение, – сказал главный тренер омского клуба Кравец.

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1 комментарий

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если после первых 10 игр не будут наверху, уберут его
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