Никита Щитов: «Голдобин часто забивал красивые голы, предпринимал нестандартные ходы в «Металлурге». В «Спартаке» он будет играть еще ярче, думаю»

Никита Щитов поделился ожиданиями от игры Николая Голдобина за «Спартак».

«Мне нравилась игра Голдобина в Магнитогорске. Думаю, что в «Спартаке» он будет играть еще ярче. Наверняка он будет действовать на позиции левого форварда в первом звене.

Своей игрой Николай очень хорошо зарекомендовал себя. Он часто забивал красивые, яркие голы и предпринимал нестандартные ходы. Это хороший игрок. Думаю, что тренерский штаб направит его», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Щитов.