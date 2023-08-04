Никита Щитов: «Голдобин часто забивал красивые голы, предпринимал нестандартные ходы в «Металлурге». В «Спартаке» он будет играть еще ярче, думаю»

Теги Металлург Мг Спартак Никита Щитов КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Никита Щитов поделился ожиданиями от игры Николая Голдобина за «Спартак».

«Мне нравилась игра Голдобина в Магнитогорске. Думаю, что в «Спартаке» он будет играть еще ярче. Наверняка он будет действовать на позиции левого форварда в первом звене.

Своей игрой Николай очень хорошо зарекомендовал себя. Он часто забивал красивые, яркие голы и предпринимал нестандартные ходы. Это хороший игрок. Думаю, что тренерский штаб направит его», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Щитов.

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1 комментарий

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В предыдущем сезоне и в Магните от него ждали такой игры.
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