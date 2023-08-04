Сафонов об отстранении России: «Спорт должен быть вне политики. Мне так кажется. Глупо привязывать»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Политика Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов высказался касательно отстранения России от турниров.

– В 2021 году ты уже привлекался в сборную, даже ездил в Ригу. Расстраивает, что в самый расцвет твоей карьеры все сборные оказались в бане и не участвуют в чемпионатах мира?

– За сборную всегда приятно играть и представлять свою страну. Это большого стоит. Думаю, любой ребенок, играющий в любой вид спорта, мечтает примерить форму с гербом страны.

Но сейчас таковы реалии. Зато добавили игры в КХЛ побольше. Это большой плюс.

А что касается отстранения сборной – тут от нас ничего не зависит. Думаю, каждого игрока спроси, он будет за то, чтобы играть и представлять свою сборную. Но, конечно, спорт должен быть вне политики. Мне так кажется. Это глупо – привязывать.

– Сейчас практикуются целые серии игр сборных России и Беларуси. Считаешь, нужны такие серии или это уже перебор?

– Я думаю, все равно в этом польза есть. Тренерский штаб смотрит и молодых игроков. Просматривают, узнают, знакомятся, – сказал нападающий «Ак Барса».

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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1 комментарий

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Где 23-24, там и 24-25, и так далее.
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