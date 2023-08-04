Сафонов об отстранении России: «Спорт должен быть вне политики. Мне так кажется. Глупо привязывать»

Илья Сафонов высказался касательно отстранения России от турниров.

– В 2021 году ты уже привлекался в сборную, даже ездил в Ригу. Расстраивает, что в самый расцвет твоей карьеры все сборные оказались в бане и не участвуют в чемпионатах мира?

– За сборную всегда приятно играть и представлять свою страну. Это большого стоит. Думаю, любой ребенок, играющий в любой вид спорта, мечтает примерить форму с гербом страны.

Но сейчас таковы реалии. Зато добавили игры в побольше. Это большой плюс.

А что касается отстранения сборной – тут от нас ничего не зависит. Думаю, каждого игрока спроси, он будет за то, чтобы играть и представлять свою сборную. Но, конечно, спорт должен быть вне политики. Мне так кажется. Это глупо – привязывать.

– Сейчас практикуются целые серии игр сборных России и . Считаешь, нужны такие серии или это уже перебор?

– Я думаю, все равно в этом польза есть. Тренерский штаб смотрит и молодых игроков. Просматривают, узнают, знакомятся, – сказал нападающий « ».

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.