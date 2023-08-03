Быков про слова Медведевой об Олимпиаде-2018: «То, что она внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим»

Вячеслав Быков отреагировал на слова Евгении Медведевой об Олимпиаде-2018.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что гордится своим выступлением на саммите в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».

«На тот момент многие известные люди спорта и политики объединились для поддержки наших спортсменов и старались помочь, большое им за это спасибо. Каждый из них старался на своем уровне оказать поддержку.

То, что Евгения Медведева внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим, как и многие другие люди и функционеры, приложившие к этому свои усилия.

На данный момент нам всем стоит быть едиными в поддержке наших спортсменов в ситуации, когда перед ними закрывают двери для участия в международных соревнованиях. А нашим функционерам и юристам продолжать бороться с этой дискриминацией и несправедливостью по отношению к ребятам и искать возможность для возвращения наших спортсменов на международные арены для их участия в соревнованиях.

Я полностью согласен с Татьяной Анатольевной Тарасовой насчет общей слаженной работы на пользу спорта и наших спортсменов. Когда мы едины, мы непобедимы», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Быков.