Быков про слова Медведевой об Олимпиаде-2018: «То, что она внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Татьяна Тарасова МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир женское катание Евгения Медведева Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков отреагировал на слова Евгении Медведевой об Олимпиаде-2018.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что гордится своим выступлением на саммите МОК в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».

«На тот момент многие известные люди спорта и политики объединились для поддержки наших спортсменов и старались помочь, большое им за это спасибо. Каждый из них старался на своем уровне оказать поддержку.

То, что Евгения Медведева внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим, как и многие другие люди и функционеры, приложившие к этому свои усилия.

На данный момент нам всем стоит быть едиными в поддержке наших спортсменов в ситуации, когда перед ними закрывают двери для участия в международных соревнованиях. А нашим функционерам и юристам продолжать бороться с этой дискриминацией и несправедливостью по отношению к ребятам и искать возможность для возвращения наших спортсменов на международные арены для их участия в соревнованиях.

Я полностью согласен с Татьяной Анатольевной Тарасовой насчет общей слаженной работы на пользу спорта и наших спортсменов. Когда мы едины, мы непобедимы», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Быков.

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20 комментариев

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Еще один отличный комментарий! Спасибо Вячеславу Быкову!
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Уже действительно не смешно. Интересно Спортс. Ру всех обзванивать будет и спрашивать мнение о словах Жени. Женя действительно внесла свой вклад в общее дело, и наших спортсменов допустили до командных турниров. Этим стоит гордиться. 🤍💙♥️
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уже не смешно))). Кто следующий?)
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сми сами развели, сами устроили обзвон. Ну да, не все забыли 2017, остались ещё адекватные люди
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Её в министры спорта готовят что ли?
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Есть у нас в стране адекватные люди , помнящие , что и как было и честно об этом говорящие ! А Жене и , правда , есть чем гордиться ! А мы гордимся Женей !
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Ответ TUGRI
уже не смешно))). Кто следующий?)
Сейчас Матуа ещё кого нибудь подгонит)))
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Слова и дело настоящего мужика .Спортсру не чего дело как обзванивать хоккеистов . Это уже ниже плинтуса ..про таких журналистов .Да коротка память у журналюг .
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Наконец-то нормальные люди вещают правду. Спасибо за поддержку Российской фигуристки!
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И он согласен с ТАТ.
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Началась уравниловка: все внесли свою лепту.
Те, кто довёл до такого. Те (ОКР), кого исключили из МОК. Все работали, все старались
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Короче: Когда мы едины, мы непобедимы!
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Ну вот, все у кого с памятью порядок понимают,что есть чем гордиться!
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Почему они с ней осторожничают? Знают, что, если заденут, то ей башню сорвет? Хотя это правильно, наверное. Потом отвечать за ее состояние еще.
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Ну вот, наконец то адекватный комментарий без искажения фактов! Спасибо!
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Функционеры больше приложили руку как раз к отстранению.
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Ответ Елена Спирина
Наконец-то нормальные люди вещают правду. Спасибо за поддержку Российской фигуристки!
Прочитала Женя послание от РФ.
Просьба о флаге на открытие и закрытие ОИ флага не приняли.
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Ответ Сальхов Тулупов
Почему они с ней осторожничают? Знают, что, если заденут, то ей башню сорвет? Хотя это правильно, наверное. Потом отвечать за ее состояние еще.
То что член сборной РФ на ОИ Женя внесла вклад, как и другие наши спортсмены несомненно.
Именно, 2 чм Жене доверили ПРОЧИТАТЬ
послание РФ членам МОК на закрытом саммете важно. Тем более что, членов МОК от РФ и вывели из состава МОК в связи с событиями в СОЧИ.
И что члены МОК зашли в конференц зал и выслушали послание от РФ важно.
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