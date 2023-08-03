Кожевников о словах Медведевой об Олимпиаде-2018: «Девчонка с характером, гордая за себя. Дай бог, чтобы она и дальше считала, что поднимает хоккеистов на большие дела»

Александр Кожевников отреагировал на слова Евгении Медведевой об Олимпиаде-2018.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что гордится своим выступлением на саммите в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».

«Если она так считает, что здесь плохого? Она высказалась, молодая девчонка с характером, гордая за себя. Без этого она никогда не стала бы чемпионкой мира или серебряным призером Олимпиады.

Горячая, эмоциональная, нападать за это на нее смысла нет. Так что, дай бог, чтобы она считала и дальше, что поднимает хоккеистов и всех остальных на большие дела», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .