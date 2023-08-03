Кожевников о словах Медведевой об Олимпиаде-2018: «Девчонка с характером, гордая за себя. Дай бог, чтобы она и дальше считала, что поднимает хоккеистов на большие дела»

Теги Сборная России по хоккею МОК Пхенчхан-2018 Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир женское катание Евгения Медведева Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на слова Евгении Медведевой об Олимпиаде-2018.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что гордится своим выступлением на саммите МОК в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».

«Если она так считает, что здесь плохого? Она высказалась, молодая девчонка с характером, гордая за себя. Без этого она никогда не стала бы чемпионкой мира или серебряным призером Олимпиады.

Горячая, эмоциональная, нападать за это на нее смысла нет. Так что, дай бог, чтобы она считала и дальше, что поднимает хоккеистов и всех остальных на большие дела», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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26 комментариев

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Комментарий настоящего спорсмена
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Ну правильно , надо снисходительно относится к ЕМ . Она же ничего не помнит никогда.В речи ей написанной ОКР она прочла, что без флага она выступать в команднике не может. Но флаг не вернули, она забыла, что сказала и выступила.
Так что всю ее карьеру к ее словам относились снисходительно и с юмором , она в каждом последующем интервью отказывалась от слов предыдущего , опровергая их .Такая непомнящая. Что государство оплатило огромнейший штраф за допинг подтасовки , вот и допустили на ОИ. Все было решено заранее в кулуарах .
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адекватный комментарий
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Спасибо Александру! Хорошо ответил!
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идиотская перепись открыта
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Надо же, уже и Медведева что-то поднимает. Так глядишь и футбол наш воскресит.
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Ответ Chief Engineer
Кто ещё, как не медведева, продвинет наш хоккей...))
Женя сказала, что она своим выступлением на саммите МОК в 2017 году, внесла важный вклад в деле допуска наших спортсменов на ОИ 2018,в том числе и хоккеистов, не понятно зачем искажать её слова?
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Слова главы ОКР Александра Жукова от 05 декабря 2017 года после Исполкома Мок:

С одной стороны, оно очень жёсткое. С другой — выступление Жени Медведевой сыграло большую роль в том, что в ОИ смогут участвовать все наши команды. Например, наши легкоатлеты, выступавшие под нейтральным флагом, не могли принимать участие в эстафетах и так далее. Здесь же разрешено участвовать всем российским командам.
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Вообще не понимаю в чем проблема? Женя действительно в 2017году выступила перед членами МОК и этому есть видео подтверждение, где каждый может зайти и посмотреть. Но журналисты почему-то обзвонили всех и вся, чтобы что-то уточнить. Конечно, хорошее быстро забывается, но обесценивать слова Жени-это совсем низкий поступок.
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Правильно.Вот это реально настоящий мужчина.А Женя ,к слову,всего лишь ответила на вопрос каким она поступком гордится.И правильно,что не лицемерит.Мало кто в таком возрасте и в таком состоянии готов был читать речь на таком важном собрании,ещё и на другом языке.Для этого уже нужна огромная смелость❤
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Жэня почти такая же великая, как мики маус.
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Ответ Мэй Касахара
Комментарий удален модератором
сколько раз здесь читала, как Тутберидзе грузинкой называют.. и ничего, никто не возмущается.
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Спокойный здравомыслящий комментарий.
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Кто ещё, как не медведева, продвинет наш хоккей...))
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вторая серия вчерашней первой😂😂😂 вон там ТАТ обалдела от наглости своей рыбки. Рыбка то сказала, что я вообще наглая, да мы, собственно и не сомневались 😂😂😂
+19
-16
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Какой молодец, настоящий чемпион и спортсмен 👏🏻
+11
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и почему до этого заминусовали мой комент что много что то стало Медведевой, и правда много ....и правда не о чем, а вернее как всегда о себе любимой
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Ответ мужчины
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Ответ elenaa
и почему до этого заминусовали мой комент что много что то стало Медведевой, и правда много ....и правда не о чем, а вернее как всегда о себе любимой
Так это было шоу ,где её позвали отвечать на вопросы о себе.А как она должна была сказать?
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Ответ Arzu0203
вторая серия вчерашней первой😂😂😂 вон там ТАТ обалдела от наглости своей рыбки. Рыбка то сказала, что я вообще наглая, да мы, собственно и не сомневались 😂😂😂
Лиля,вам в соседнюю ветку надо
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Ответ Arzu0203
вторая серия вчерашней первой😂😂😂 вон там ТАТ обалдела от наглости своей рыбки. Рыбка то сказала, что я вообще наглая, да мы, собственно и не сомневались 😂😂😂
Арзуманян, вас так манит Женя, что мимо не пройти?))
+11
-11
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Ответ Oleandra
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