Гуляев о том, чего от него ждут в «Авангарде»: «Прежде всего, это работа в обороне. Подключаться к атакам не запрещают»

Теги Авангард КХЛ ТАСС Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев сообщил, что ему не запрещают подключаться к атакам в «Авангарде».

Защитник рассказал, что от него в плане игры хотят видеть в клубе.

«Прежде всего, это работа в обороне, а подключаться к атакам нам не запрещают, как получится.

Что касается партнеров по команде, там все игроки уже опытные, поигравшие в КХЛ, помогающие молодым игрокам, в том числе и мне», – сказал защитник «Авангарда» Гуляев.

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