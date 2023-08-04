Гуляев о том, чего от него ждут в «Авангарде»: «Прежде всего, это работа в обороне. Подключаться к атакам не запрещают»
Михаил Гуляев сообщил, что ему не запрещают подключаться к атакам в «Авангарде».
Защитник рассказал, что от него в плане игры хотят видеть в клубе.
«Прежде всего, это работа в обороне, а подключаться к атакам нам не запрещают, как получится.
Что касается партнеров по команде, там все игроки уже опытные, поигравшие в КХЛ, помогающие молодым игрокам, в том числе и мне», – сказал защитник «Авангарда» Гуляев.
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