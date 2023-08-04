Ткачев о будущем: «Решения пока не было, ждем варианты из Северной Америки. Будем от этого отталкиваться»

Нападающий Владимир Ткачев высказался о своем будущем.

Срок контракта с « » истек 30 апреля. Сегодня, 4 августа, форвард в компании своего агента Шуми Бабаева приехал на игру омского клуба в Сочи.

– С каким настроением приехали сюда на турнир?

– С хорошим настроением, с позитивным. У меня выходные, дали пару дней отдохнуть, поэтому решил приехать и посмотреть игры.

– Довлеет над тобой эта история с Омском?

– Да это нормальная, рабочая ситуация. Мы ждем варианты. Вот и все, ничего нового.

– Можно ли говорить, что вы склоняетесь к чему-то конкретно?

– Решения пока не было, как и говорили, ждем варианты из Северной Америки. Как я и говорил, хотелось бы попробовать еще разок… Будем от этого отталкиваться.

– Как вам «Авангард» здесь?

– Команда хорошая, много новых людей. Видно, что сыгрываются еще, команде нужно время и кропотливая работа.

– Как ваша подготовка?

– В принципе, работаем пять раз в неделю – лед, зал. Полтора часа на земле, потом еще два часа на льду. В общем, нормальная подготовка к сезону. А там будет дальше видно.

– Важно, чтобы ваша будущая команда нашла центрфорварда под вас?

– Я не сторонник выбирать центрального под себя. Никогда не занимался этим, и заниматься не буду. Кого определит тренерский штаб, с тем играть и буду, – сказал Ткачев.

Ткачев приехал на матч «Авангарда» в Сочи. Бабаев сообщил, что будущее игрока решится в ближайшие 2 дня