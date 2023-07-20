Юрзинов о СКА: «В клубе соединили все лучшее из нашей и американской систем подготовки, итог – 1-е место в регулярке. Нужен новый шаг – уже в плей-офф»

Теги СКА болельщики Владимир Юрзинов КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что СКА соединил все лучшее из разных систем подготовки.

– В прошлом сезоне СКА стал, пожалуй, единственным клубом КХЛ, который избежал затяжных спадов в ходе 68-матчевого чемпионата. Удивлены?

– В СКА соединили все лучшее из отечественной и североамериканской систем подготовки. Как итог – первое место в регулярном марафоне, с приличным отрывом. Чудес в хоккее не бывает – все приходит через правильную и объемную работу. 

– Что вы ждете от Санкт-Петербурга в предстоящем сезоне?

– Нужно делать новый шаг – уже в плей-офф. Этого шага жду и от других команд КХЛ.

Вообще в предстоящем сезоне особое внимание – клубам, которые переезжают на новые арены и, значит, получают новую энергетику. Стадион в Санкт-Петербурге, насколько понимаю, может стать крупнейшим в Европе, в Северной столице назревает огромный ажиотаж, – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР.

Ротенберг о подготовке СКА: «Я изучил методы Тарасова и сэра Алекса Фергюсона. Мы берем лучшее отовсюду»

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6 комментариев

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Ыжык
Я думаю что если и в этом сезоне мажор не возьмёт кубок, то в КХЛ отменят ПО.
+3
0
+3
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HockeyMan
Кому этот шаг нужен ?) большинству, как и мне он не нужен.

Вот лига без фарм клубов - нужна
Команда состоящая из 25 игроков, вместо 40 - нужна
+2
0
+2
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Евгений Мешков
да, давайте сделаем следующий шаг - ограничение ростера до 25-26 игроков. а то как то получается что успехи у нашего хоккея - это только команда СКА. но, пардон, у нас и другие команды есть
+1
0
+1
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avcgloronalduMU
вся кхл работает на успех ска?
только у ЦСКА не прогибается, потому что надо мотивировать армию?
0
0
0
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Ыжык
Ответ al
прогиб засчитан
Какой прогиб, он у них там в каком-то совете.
0
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