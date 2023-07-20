Юрзинов о СКА: «В клубе соединили все лучшее из нашей и американской систем подготовки, итог – 1-е место в регулярке. Нужен новый шаг – уже в плей-офф»

Владимир Юрзинов считает, что СКА соединил все лучшее из разных систем подготовки.

– В прошлом сезоне СКА стал, пожалуй, единственным клубом , который избежал затяжных спадов в ходе 68-матчевого чемпионата. Удивлены?

– В СКА соединили все лучшее из отечественной и североамериканской систем подготовки. Как итог – первое место в регулярном марафоне, с приличным отрывом. Чудес в хоккее не бывает – все приходит через правильную и объемную работу.

– Что вы ждете от Санкт-Петербурга в предстоящем сезоне?

– Нужно делать новый шаг – уже в плей-офф. Этого шага жду и от других команд КХЛ.

Вообще в предстоящем сезоне особое внимание – клубам, которые переезжают на новые арены и, значит, получают новую энергетику. Стадион в Санкт-Петербурге, насколько понимаю, может стать крупнейшим в Европе, в Северной столице назревает огромный ажиотаж, – сказал член совета директоров и бывший тренер сборной СССР.

Ротенберг о подготовке СКА: «Я изучил методы Тарасова и сэра Алекса Фергюсона. Мы берем лучшее отовсюду»