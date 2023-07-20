Юрзинов о СКА: «В клубе соединили все лучшее из нашей и американской систем подготовки, итог – 1-е место в регулярке. Нужен новый шаг – уже в плей-офф»
Владимир Юрзинов считает, что СКА соединил все лучшее из разных систем подготовки.
– В прошлом сезоне СКА стал, пожалуй, единственным клубом КХЛ, который избежал затяжных спадов в ходе 68-матчевого чемпионата. Удивлены?
– В СКА соединили все лучшее из отечественной и североамериканской систем подготовки. Как итог – первое место в регулярном марафоне, с приличным отрывом. Чудес в хоккее не бывает – все приходит через правильную и объемную работу.
– Что вы ждете от Санкт-Петербурга в предстоящем сезоне?
– Нужно делать новый шаг – уже в плей-офф. Этого шага жду и от других команд КХЛ.
Вообще в предстоящем сезоне особое внимание – клубам, которые переезжают на новые арены и, значит, получают новую энергетику. Стадион в Санкт-Петербурге, насколько понимаю, может стать крупнейшим в Европе, в Северной столице назревает огромный ажиотаж, – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР.
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Вот лига без фарм клубов - нужна
Команда состоящая из 25 игроков, вместо 40 - нужна
только у ЦСКА не прогибается, потому что надо мотивировать армию?