Ожиганов об уходе из СКА: «Если работодателю не нравится игра работника, он вправе его поменять. Нет никаких обид»

Игорь Ожиганов заявил, что у него нет обид на СКА.

В межсезонье « » выменяло 30-летнего защитника у клуба из Петербурга.

– Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он вправе его поменять. Так все это и выглядело.

Мне не хочется ни оправдываться, ни еще что-то говорить. У каждого есть свое видение. Для себя я это решение принял.

Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид.

– Когда не попали в состав на последний матч серии с ЦСКА, уже окончательно поняли, что так выглядит точка?

– Да. Ну к этому шло, – сказал .