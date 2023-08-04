Ожиганов об уходе из СКА: «Если работодателю не нравится игра работника, он вправе его поменять. Нет никаких обид»
Игорь Ожиганов заявил, что у него нет обид на СКА.
В межсезонье «Динамо» выменяло 30-летнего защитника у клуба из Петербурга.
– Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он вправе его поменять. Так все это и выглядело.
Мне не хочется ни оправдываться, ни еще что-то говорить. У каждого есть свое видение. Для себя я это решение принял.
Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид.
– Когда не попали в состав на последний матч серии с ЦСКА, уже окончательно поняли, что так выглядит точка?
– Да. Ну к этому шло, – сказал Ожиганов.
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