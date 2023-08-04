Ожиганов об уходе из СКА: «Если работодателю не нравится игра работника, он вправе его поменять. Нет никаких обид»

Теги СКА КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ожиганов заявил, что у него нет обид на СКА.

В межсезонье «Динамо» выменяло 30-летнего защитника у клуба из Петербурга.

– Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он вправе его поменять. Так все это и выглядело.

Мне не хочется ни оправдываться, ни еще что-то говорить. У каждого есть свое видение. Для себя я это решение принял.

Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид.

– Когда не попали в состав на последний матч серии с ЦСКА, уже окончательно поняли, что так выглядит точка?

– Да. Ну к этому шло, – сказал Ожиганов

2 комментария

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Какие могут быть обиды с их то зарплатами?) Это работа прежде всего.
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Все работодатели таким образом сливают своих сотрудников . Ничего нового. Игорь, теперь выдохни , ты дома . 30 лет самый топовый возраст .
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