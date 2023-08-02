Ожиганов о современном хоккее: «Нравилось, когда играли Морозов, Зарипов. Сейчас бы им не дали так играть – все отрабатывают, на оборону заточено»

Теги Данис Зарипов Алексей Морозов КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Матч ТВ Хоккей

Игорь Ожиганов ответил на вопрос о том, нравится ли ему современный хоккей.

«Тут не до выбора, надо соответствовать ему. Конечно, больше нравилось, когда играли Морозов, Зарипов.

Но Игорь Никитин однажды сказал: «Смотри, как люди играли в защите, плохо».

Сейчас бы им так не дали так играть – площадка меньше, все отрабатывают, больше все на оборону заточено.

Раньше играли все один в один. Каждый игрок держал своего игрока. Если кто‑то оторвался, свободные зоны открываются, один начал его страховать, дернулся.

Сейчас все играют уже позонно, ты своего игрока не опекаешь, нужно находиться в линии передачи.

Все стало гораздо компактнее, осталось больше места у бортов, но сложно людям отдавать передачи через три клюшки. Нет команды, которые играют один в один», – сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.

2 комментария

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