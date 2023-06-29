«Гуляев – один из лучших молодых защитников в мире». Экс-тренер «Авангарда» Уваев о выборе «Колорадо»

Вячеслав Уваев назвал Михаила Гуляева одним из лучших защитников в мире.

18-летний российский хоккеист, представляющий «Авангард», был выбран « » под 31-м номером в первом раунде драфта .

«На мой взгляд, – один из лучших молодых защитников в мире, что показал прошедший этой ночью первый день драфта НХЛ.

Сильные стороны Михаила – техническое оснащение и понимание игры.

Он является великолепным командным игроком с превосходной рабочей этикой. Уверен, с каждым годом парень будет только расти в мастерстве.

Единственное – нужно время, и будем надеяться, что Михаил будет чаще появляться в основе «Авангарда», – сказал бывший тренер « » Вячеслав Уваев.

В прошедшем сезоне Гуляев отметился одной передачей в 13 матчах за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ при среднем игровом времени 06:37.