«Гуляев – один из лучших молодых защитников в мире». Экс-тренер «Авангарда» Уваев о выборе «Колорадо»
Вячеслав Уваев назвал Михаила Гуляева одним из лучших защитников в мире.
18-летний российский хоккеист, представляющий «Авангард», был выбран «Колорадо» под 31-м номером в первом раунде драфта НХЛ.
«На мой взгляд, Михаил Гуляев – один из лучших молодых защитников в мире, что показал прошедший этой ночью первый день драфта НХЛ.
Сильные стороны Михаила – техническое оснащение и понимание игры.
Он является великолепным командным игроком с превосходной рабочей этикой. Уверен, с каждым годом парень будет только расти в мастерстве.
Единственное – нужно время, и будем надеяться, что Михаил будет чаще появляться в основе «Авангарда», – сказал бывший тренер «Авангарда» Вячеслав Уваев.
В прошедшем сезоне Гуляев отметился одной передачей в 13 матчах за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ при среднем игровом времени 06:37.
6 комментариев