«Гуляев – один из лучших молодых защитников в мире». Экс-тренер «Авангарда» Уваев о выборе «Колорадо»

Теги Авангард Колорадо НХЛ КХЛ Вячеслав Уваев Михаил Гуляев Хоккей

Вячеслав Уваев назвал Михаила Гуляева одним из лучших защитников в мире.

18-летний российский хоккеист, представляющий «Авангард», был выбран «Колорадо» под 31-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

«На мой взгляд, Михаил Гуляев – один из лучших молодых защитников в мире, что показал прошедший этой ночью первый день драфта НХЛ.

Сильные стороны Михаила – техническое оснащение и понимание игры.

Он является великолепным командным игроком с превосходной рабочей этикой. Уверен, с каждым годом парень будет только расти в мастерстве.

Единственное – нужно время, и будем надеяться, что Михаил будет чаще появляться в основе «Авангарда», – сказал бывший тренер «Авангарда» Вячеслав Уваев.

В прошедшем сезоне Гуляев отметился одной передачей в 13 матчах за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ при среднем игровом времени 06:37.

6 комментариев

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Ыжык
Кто его будет доводить до КХЛ? Кравец только с готовыми хоккеистами играет. Да и вообще, после чинахова и грицюка, нет особого желания привязываться к молодежи. Им похер на клуб. Лучше пусть легионеры и приезжие играют. Они хоть профессионально относятся к делу.
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Антон Фёдоров
Надеюсь, так и будет. Раз этот сезон у нас можно сказать "перестройка", пусть молодёжь подпускают.
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Сергей СКК Иртыш
Классный защитник! Как бы не сбежал в НХЛ ! При Рябыкине он постоянно играл а при Кравице в глухой запас сел…а вы Рябыкина съедали..
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Владислав Свидзинский
Парень не зазвездившийся как минимум! Разговаривал с ним недавно, надеюсь все получится!
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Hola Hola
Это все хорошо, конечно. Но для клуба-то какая мотивация эту молодежь в основу ставить, зная, что через два года она слиняет? Чинахов сразу после драфта рванул, едва-едва сверкнув, Грицюк - трамплином через "базовый клуб", Мирошниченко подлечили, практику дали, и - аля-улю на встречу к мечте. Только Авангарду что с того? С двух из трех даже компенсации никакой не получили. Нет, ладно, если Гуляев благодаря мастерству займет место в основе, еще куда ни шло, а специально подводить - на кой оно надо? Верните 5 легов!
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