Пайгин об арене «Авангарда»: «Она может конкурировать с любой в мире. Но все люди разные, кому-то нравится, кому-то – нет»

Теги Авангард болельщики КХЛ G-Drive Арена Зият Пайгин Хоккей

Зият Пайгин считает, что арена «Авангарда» может сравниться с лучшими в мире.

«G-Drive Арена» официально была открыта в октябре 2022 года.

– Вы поиграли в Северной Америке, вам есть с чем сравнивать «G-Drive Арену». Как вам она по функционалу?

– Наша арена может конкурировать с любой в мире. Есть все необходимое для нас, но все люди разные. Кому-то нравится, кому-то – нет.

Я как игрок могу судить, меня лично арена устраивает. Все знакомые, моя семья говорит, что арена классная.

Сейчас все строят новые, современные арены, есть с чем сравнивать, – сказал защитник омского клуба.

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