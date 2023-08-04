Пайгин об арене «Авангарда»: «Она может конкурировать с любой в мире. Но все люди разные, кому-то нравится, кому-то – нет»

Зият Пайгин считает, что арена «Авангарда» может сравниться с лучшими в мире.

« » официально была открыта в октябре 2022 года.

– Вы поиграли в Северной Америке, вам есть с чем сравнивать «G-Drive Арену». Как вам она по функционалу?

– Наша арена может конкурировать с любой в мире. Есть все необходимое для нас, но все люди разные. Кому-то нравится, кому-то – нет.

Я как игрок могу судить, меня лично арена устраивает. Все знакомые, моя семья говорит, что арена классная.

Сейчас все строят новые, современные арены, есть с чем сравнивать, – сказал защитник омского клуба.