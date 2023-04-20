Экономист Евсеенко: «Арена «Авангарда» – пример безудержного расслоения омичей. Одни ютятся под крышей, другие в VIP-ложе чавкают. Безобразно выглядит»

Теги Авангард болельщики КХЛ G-Drive Арена Хоккей

Экономист Сергей Евсеенко назвал арену «Авангарда» примером расслоения омичей.

«G-Drive Арена» занимает первое место по средней посещаемости в КХЛ в этом сезоне и третье – по средней посещаемости в Европе. В нынешнем чемпионате в среднем игры «Авангарда» посещали 11 527 зрителей.

«Омичи покупают билеты на хоккей за тысячи рублей, приезжают на огромных джипах, платят за парковку, сидят в ресторанах.

И я скажу, что ценник «для серьезной братвы» на парковку – потрясающий.

Арена – ну чистой воды Колизей! Да что там говорить, Колизей на фоне «G-Drive Арены» – ерунда.

Это пример безудержного расслоения омичей. Одни сверху вниз смотрят, ютятся под крышей, другие в дорогом ресторане и VIP-ложе сидят и чавкают. Выглядит это безобразно.

Крики, ор, алкоголь, еда – это все сильно напоминает элементы шоу для патрициев и плебеев в Древнем Риме, – заявил омский экономист Сергей Евсеенко.

25 комментариев

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Pablo_el_patron
Крики , ор , алкоголь , еда ...
Так это спортивное событие , а не балет.
В НХЛ точно так же.
А вот расслоение огромное , тут согласен , у 10% людей 90% богатств.
А кто то вообще не смог купит билет, чисто сиську пива под игры Авангарда дома.
+25
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Александр Лицкевич
Ответ Ddd Erf
омичи это правда?
Ну то, что какие-то мечта выше, а какие-то ниже-это правда)
Видимо, по мнению данного экономиста, они должны в на одной высоте стоять, что бы 3 первых ряда что-то видело, а на остальных плевать. А по поводу вип лож, ну есть они и есть, едят там люди, никому не мешают. Абсолютно не понимаю претензий этого человека.
+22
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+19
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Ыжык
Что это за высер? Арена в Омске это пример того как надо работать с болельщиком. А то что в стране расслоение можно и не по арене определить.
А вообще забавно как в последнее время накидывают на Авангард) Там финал кхл во всю идёт, а в топе новости про то как цыган пытается развести Авангард на деньги.
+22
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+18
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balander09
что он тут набросил сейчас?
то что одни могут позволить себе ВИП, другие нет?
или сей товарищ только на одной арене был?
на арену идут хоккей смотреть, а не жрать и понты кидать, на випке и приглашенные могут быть
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memphis
Ну ладно экономист в профессиональном спорте ничего не понимает. Простительно, что и в современном шоу он ничего не смыслит. Но ведь экономист и в экономике профанит по-полной)
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+9
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Vadoniy
Ответ alklimov2018
Просто интересно... а спортивное событие подразумевает алкоголь и еду?:)))
Для зрителей - да, если хочется. "Хлеба и зрелищ" - это к любому шоу относится. Попкорн или чипсы под кино, бутерброды в театре, хотдоги и пиво на стадионе, сладкая вата в цирке - это совершенно обычная история. Тем более, насколько отстойные матчи иногда попадаются, что алкоголь становится единственной радостью при просмотре)
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37old
В этом крике души явственно слышатся знакомые нотки -

А то что же: один в семи комнатах расселился
штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет...(с)
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Vovan 78
Так ты уже тогда говори, что во всем мире есть такое расслоение на бедных и богатых. Арена тут не причём.
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Fred Wilson
Да расслоение общества можно везде увидеть, если захотеть. Один на чёрном внедорожнике едет, а другой на остановке автобус ждёт - безобразие! Один в элитном бутике одевается, а другой в массмаркете и т.п. И что теперь?
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Vadoniy
Только вот такие специалисты остались, что их высказывания каким-то образом доходят до публики? Почему только Омская арена упомянута, но не упомянуты арены Москвы, Питера, Уфы например? А в СА такое же расслоение или больше, если там арены крупнее, потолок выше, а богатые богаче? Или вот в Берлине, там тоже болельщики до самого верха стадион заполняют и есть вип ложи? Как по мнению этого "экономиста" должна выглядеть арена хоккейная - скамейки в один ряд вокруг бортов или наоборот через стекло ото льда сразу ложа с креслами и фуршетом и так по всему периметру, но в один ряд?
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Аристарх Ливанов
Дешёвая попытка пиара на фоне спортивных сооружений. Тьфу!
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Саша Саблин
Вот поэтому и расслоение ..раз такие экономисты в стране !
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Ddd Erf
омичи это правда?
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Александр Шумейко
Цены на билеты конские, даже сверху , где ничего толком не видно, с местами для детей что ли, очень тесновато.
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невропатолог
Это кто ваще? И что этот ниггер себе позволяет?
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Ованес Оганян
Идиoт. Человека, далекого от города, видно сразу. Арена превосходная
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дима кикахин
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?
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Red_right_wing
че?
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Антон Фёдоров
Редкостная чушь, так можно написать про любую арену. Лучше... Написать о доступности для детей заниматься этим видом спорта-вот реально ну очень дорогое удовольствие. Можно взять любую секцию спортивную- всё на плечи родителей ложится. Вопрос где поддержка государства, которое хочет воспитывать здоровое поколение?! Вот о чëм нужно писать статьи, а не о финансовых возможностей людей. Так как расслоение между обществом всегда было.
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Андрей Березняк
За випом обэп должен осмотреть
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БУРЧАЛКИН
Омск -информ я уверен это местная шкулёвская помойка
типа нашей фонтанки
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Остап80
Ответ Ыжык
Что это за высер? Арена в Омске это пример того как надо работать с болельщиком. А то что в стране расслоение можно и не по арене определить. А вообще забавно как в последнее время накидывают на Авангард) Там финал кхл во всю идёт, а в топе новости про то как цыган пытается развести Авангард на деньги.
опять с тобой согласен ! слегка поправлю , вовсю - так будет правильно . сорри .
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