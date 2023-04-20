Экономист Евсеенко: «Арена «Авангарда» – пример безудержного расслоения омичей. Одни ютятся под крышей, другие в VIP-ложе чавкают. Безобразно выглядит»
Экономист Сергей Евсеенко назвал арену «Авангарда» примером расслоения омичей.
«G-Drive Арена» занимает первое место по средней посещаемости в КХЛ в этом сезоне и третье – по средней посещаемости в Европе. В нынешнем чемпионате в среднем игры «Авангарда» посещали 11 527 зрителей.
«Омичи покупают билеты на хоккей за тысячи рублей, приезжают на огромных джипах, платят за парковку, сидят в ресторанах.
И я скажу, что ценник «для серьезной братвы» на парковку – потрясающий.
Арена – ну чистой воды Колизей! Да что там говорить, Колизей на фоне «G-Drive Арены» – ерунда.
Это пример безудержного расслоения омичей. Одни сверху вниз смотрят, ютятся под крышей, другие в дорогом ресторане и VIP-ложе сидят и чавкают. Выглядит это безобразно.
Крики, ор, алкоголь, еда – это все сильно напоминает элементы шоу для патрициев и плебеев в Древнем Риме, – заявил омский экономист Сергей Евсеенко.
Так это спортивное событие , а не балет.
В НХЛ точно так же.
А вот расслоение огромное , тут согласен , у 10% людей 90% богатств.
А кто то вообще не смог купит билет, чисто сиську пива под игры Авангарда дома.
Видимо, по мнению данного экономиста, они должны в на одной высоте стоять, что бы 3 первых ряда что-то видело, а на остальных плевать. А по поводу вип лож, ну есть они и есть, едят там люди, никому не мешают. Абсолютно не понимаю претензий этого человека.
А вообще забавно как в последнее время накидывают на Авангард) Там финал кхл во всю идёт, а в топе новости про то как цыган пытается развести Авангард на деньги.
то что одни могут позволить себе ВИП, другие нет?
или сей товарищ только на одной арене был?
на арену идут хоккей смотреть, а не жрать и понты кидать, на випке и приглашенные могут быть
А то что же: один в семи комнатах расселился
штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет...(с)
типа нашей фонтанки