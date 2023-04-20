Экономист Евсеенко: «Арена «Авангарда» – пример безудержного расслоения омичей. Одни ютятся под крышей, другие в VIP-ложе чавкают. Безобразно выглядит»

Экономист Сергей Евсеенко назвал арену «Авангарда» примером расслоения омичей.

« » занимает первое место по средней посещаемости в в этом сезоне и третье – по средней посещаемости в Европе. В нынешнем чемпионате в среднем игры « » посещали 11 527 зрителей.

«Омичи покупают билеты на хоккей за тысячи рублей, приезжают на огромных джипах, платят за парковку, сидят в ресторанах.

И я скажу, что ценник «для серьезной братвы» на парковку – потрясающий.

Арена – ну чистой воды Колизей! Да что там говорить, Колизей на фоне «G-Drive Арены» – ерунда.

Это пример безудержного расслоения омичей. Одни сверху вниз смотрят, ютятся под крышей, другие в дорогом ресторане и VIP-ложе сидят и чавкают. Выглядит это безобразно.

Крики, ор, алкоголь, еда – это все сильно напоминает элементы шоу для патрициев и плебеев в Древнем Риме, – заявил омский экономист Сергей Евсеенко.