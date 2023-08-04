Тренер «Сочи» Кокорев: «Команда только строится с нуля. Тяжелый этап, но я к нему готов. Пока все идет нормально»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил перспективы команды в новом сезоне.

Клуб победил сборную России до 23 лет (2:1) в матче турнира .

– Болельщиков - с победой, тяжелый получился матч. Минус – наудалялись много, плюс - сражались, ловили на себя шайбу. Ну и вратарь сыграл очень хорошо. Конечно, ощущения отличаются, когда ты уже главный тренер, команда только строится с нуля, тяжелее.

Есть определенный этап для меня тяжелый, но я к нему готов. Пока все идет нормально, по крайней мере мне нравится. Этап тяжелый, предсезонный.

– Можно ли говорить, что Бердин – первый номер « »?

– У нас в принципе вратари на данном этапе будут играть через матч. Будем смотреть, будем определяться. По плану - так. Завтра будет новый день, – сказал Кокорев.