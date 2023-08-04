Тренер «Сочи» Кокорев: «Команда только строится с нуля. Тяжелый этап, но я к нему готов. Пока все идет нормально»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил перспективы команды в новом сезоне.
Клуб победил сборную России до 23 лет (2:1) в матче турнира Sochi Hockey Open.
– Болельщиков - с победой, тяжелый получился матч. Минус – наудалялись много, плюс - сражались, ловили на себя шайбу. Ну и вратарь сыграл очень хорошо. Конечно, ощущения отличаются, когда ты уже главный тренер, команда только строится с нуля, тяжелее.
Есть определенный этап для меня тяжелый, но я к нему готов. Пока все идет нормально, по крайней мере мне нравится. Этап тяжелый, предсезонный.
– Можно ли говорить, что Бердин – первый номер «Сочи»?
– У нас в принципе вратари на данном этапе будут играть через матч. Будем смотреть, будем определяться. По плану - так. Завтра будет новый день, – сказал Кокорев.
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