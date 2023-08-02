Тренер «Сочи» Кокорев: «Наша задача – Кубок Гагарина. Настраиваемся только на победы, строится новая команда»

Дмитрий Кокорев назвал выигрыш Кубка Гагарина задачей «Сочи».

Об этом главный тренер команды заявил перед стартом турнира .

«Турнир для нас очень значимый, хорошие команды. Мы – молодая команда, собрались 15 числа, было три цикла, хорошо поработали, дали хорошие нагрузки.

Довольны, как ребята приехали, подготовились. Это большая проверка для нас, будем играть только на победу.

У нас тоже задача – Кубок Гагарина. Настраиваемся только на победы, у каждого должна быть цель – выиграть кубок.

Конечно, волнуюсь и я, и мы все. Строится новая команда, много что еще надо сделать, чтобы команда была более сплоченной.

Основная цель сейчас – построение команды, чтобы мы были конкурентоспособными и могли играть с грандами на равных. Будем стараться делать это в каждом матче», – сказал главный тренер « » Дмитрий Кокорев.