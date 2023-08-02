Тренер «Сочи» Кокорев: «Наша задача – Кубок Гагарина. Настраиваемся только на победы, строится новая команда»
Дмитрий Кокорев назвал выигрыш Кубка Гагарина задачей «Сочи».
Об этом главный тренер команды заявил перед стартом турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
«Турнир для нас очень значимый, хорошие команды. Мы – молодая команда, собрались 15 числа, было три цикла, хорошо поработали, дали хорошие нагрузки.
Довольны, как ребята приехали, подготовились. Это большая проверка для нас, будем играть только на победу.
У нас тоже задача – Кубок Гагарина. Настраиваемся только на победы, у каждого должна быть цель – выиграть кубок.
Конечно, волнуюсь и я, и мы все. Строится новая команда, много что еще надо сделать, чтобы команда была более сплоченной.
Основная цель сейчас – построение команды, чтобы мы были конкурентоспособными и могли играть с грандами на равных. Будем стараться делать это в каждом матче», – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.
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