Ротенберг о Сочи: «Лучшие в мире условия подготовки хоккеистов. Посмотрим на СКА на фоне одних из самых сильных соперников в КХЛ»
Роман Ротенберг назвал условия подготовки хоккеистов в Сочи лучшими в мире.
Об этом главный тренер СКА заявил в преддверии начала турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, на котором также сыграют «Авангард», сборная России до 23 лет и «Адмирал».
«Рады быть здесь, в Сочи. Благодаря олимпийскому наследию мы имеем возможность готовиться к сезону здесь.
А лучшая тренировка – это игры, которые мы здесь проведем. Посмотрим, в каком состоянии команда на сегодняшний день на фоне одних из самых сильных соперников в КХЛ.
Отдельно хотел бы сказать про дворец «Шайба» и всю сопутствующую инфраструктуру. Условия подготовки хоккеистов здесь лучшие в мире, я бы так сказал.
С каждым годом к этому турниру все больше и больше внимания. Хоккей здесь развивается, наша основная задача – чтобы были болельщики на трибунах», – сказал Роман Ротенберг.
Хотя о чем это я.