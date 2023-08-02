Ротенберг о Сочи: «Лучшие в мире условия подготовки хоккеистов. Посмотрим на СКА на фоне одних из самых сильных соперников в КХЛ»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Ледовый дворец Шайба Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Роман Ротенберг назвал условия подготовки хоккеистов в Сочи лучшими в мире.

Об этом главный тренер СКА заявил в преддверии начала турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, на котором также сыграют «Авангард», сборная России до 23 лет и «Адмирал».

«Рады быть здесь, в Сочи. Благодаря олимпийскому наследию мы имеем возможность готовиться к сезону здесь.

А лучшая тренировка – это игры, которые мы здесь проведем. Посмотрим, в каком состоянии команда на сегодняшний день на фоне одних из самых сильных соперников в КХЛ.

Отдельно хотел бы сказать про дворец «Шайба» и всю сопутствующую инфраструктуру. Условия подготовки хоккеистов здесь лучшие в мире, я бы так сказал.

С каждым годом к этому турниру все больше и больше внимания. Хоккей здесь развивается, наша основная задача – чтобы были болельщики на трибунах», – сказал Роман Ротенберг.

5 комментариев

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И кто там сильнейший кроме Питера?
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##### Ну не нельзя же взрослому человеку на полном серьёзе молоть такую хрень??
Хотя о чем это я.
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Исключительный человек и на моей памяти первый кто приходит в голову , кому открывать рот, кроме принятия пищи и члена , противопоказано!
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"лучшие в мире условия для скидывания не нужных ске хоккеистов"
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