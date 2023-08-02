Ротенберг о Сочи: «Лучшие в мире условия подготовки хоккеистов. Посмотрим на СКА на фоне одних из самых сильных соперников в КХЛ»

Роман Ротенберг назвал условия подготовки хоккеистов в Сочи лучшими в мире.

Об этом главный тренер заявил в преддверии начала турнира , на котором также сыграют «Авангард», сборная России до 23 лет и «Адмирал».

«Рады быть здесь, в Сочи. Благодаря олимпийскому наследию мы имеем возможность готовиться к сезону здесь.

А лучшая тренировка – это игры, которые мы здесь проведем. Посмотрим, в каком состоянии команда на сегодняшний день на фоне одних из самых сильных соперников в .

Отдельно хотел бы сказать про дворец «Шайба» и всю сопутствующую инфраструктуру. Условия подготовки хоккеистов здесь лучшие в мире, я бы так сказал.

С каждым годом к этому турниру все больше и больше внимания. Хоккей здесь развивается, наша основная задача – чтобы были болельщики на трибунах», – сказал .