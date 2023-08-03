Кокорев назвал слухами переход Бучельникова в «Сочи»: «Он лидер, хороший игрок, быстрый, с хорошим броском»

Дмитрий Кокорев назвал слухами возможный переход Дмитрия Бучельникова.

« » победил сборную России до 23 лет (2:1) в матче турнира Sochi Hockey Open.

– Как оцениваете игру Бучельникова против вас? Особенно на фоне слухов, что он переходит в «Сочи»?

– Дмитрия знаю давно, в том числе по молодежным командам.

Он лидер, хороший игрок, быстрый, с хорошим броском. Сегодня выделялся, его было видно.

Но слухи – это слухи. Мы их обсуждать не будем, – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.