Курьянов о слухах про уход Найта: «Они с Буше должны присоединиться к «Авангарду» 3 августа. Никаких изменений в планах не произошло»

Теги Авангард возможные переходы Антон Курьянов КХЛ Корбан Найт Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал слухи о возможном уходе Корбана Найта.

«Команда сейчас готовится к сезону по утвержденному графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа.

Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)

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2 комментария

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Sergey55
ну да, на данный момент. через пару дней объявят.
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Ыжык
Ну без Найта нынешней состав Авангарда уже совсем ВХЛ.
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