Курьянов о слухах про уход Найта: «Они с Буше должны присоединиться к «Авангарду» 3 августа. Никаких изменений в планах не произошло»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал слухи о возможном уходе Корбана Найта.

«Команда сейчас готовится к сезону по утвержденному графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа.

Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)