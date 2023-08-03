Сергей Федоров: «ЦСКА вновь стал лидером отечественного хоккея. Не мне давать оценку своей работы – есть наш лидер Сечин»

Сергей Федоров заявил, что ЦСКА вновь лидером отечественного хоккея.

– Как оцените свою работу на посту главного тренера ЦСКА?

– Победы в спорте ценны прежде всего, ради этого мы каждый день просыпаемся и работаем, а болельщики приходят на трибуны.

ЦСКА вновь стал лидером отечественного хоккея, три Кубка Гагарина – не случайность, а результат закономерной, скрупулезной работы. Наша цель – развивать этот успех, воспитывать молодежь, прославлять славные традиции армейского спорта.

К тому же не мне давать оценку своей работы. Для этого есть руководство клуба, наш лидер Игорь Иванович Сечин. Наблюдательный совет – все очень пристально следят и координируют нашу работу.

Конечно, также те, кто может оценивать наш труд – это болельщики. Все победы для них, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Московская команда выиграла два Кубка Гагарина подряд в двух прошедших сезонах КХЛ.