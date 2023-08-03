Сергей Федоров: «ЦСКА вновь стал лидером отечественного хоккея. Не мне давать оценку своей работы – есть наш лидер Сечин»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Игорь Сечин Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров заявил, что ЦСКА вновь лидером отечественного хоккея.

– Как оцените свою работу на посту главного тренера ЦСКА?

– Победы в спорте ценны прежде всего, ради этого мы каждый день просыпаемся и работаем, а болельщики приходят на трибуны.

ЦСКА вновь стал лидером отечественного хоккея, три Кубка Гагарина – не случайность, а результат закономерной, скрупулезной работы. Наша цель – развивать этот успех, воспитывать молодежь, прославлять славные традиции армейского спорта.

К тому же не мне давать оценку своей работы. Для этого есть руководство клуба, наш лидер Игорь Иванович Сечин. Наблюдательный совет – все очень пристально следят и координируют нашу работу.

Конечно, также те, кто может оценивать наш труд – это болельщики. Все победы для них, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Московская команда выиграла два Кубка Гагарина подряд в двух прошедших сезонах КХЛ.

27 комментариев

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Это было безызбежно
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Глубже, Федо....глубже....
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Представляю как главный тренр Вегаса говорит:У нас есть лидер -губернатор Невады.
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Коричневый нос
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сечин: сережа, вытащи уже свой язык - щекотно
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Ух как хорошо подлизал. Мерзость.
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Сергей у тебя есть уважение среди болельщиков, зачем ты его теряешь.
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Ответ Мадина Уйгурова
Глубже, Федо....глубже....
Этот лидер нуждается в проведении коррупционного расследования на всех постах за последние лет 20.Для меня результат расследования очевиден.
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Ответ Мадина Уйгурова
Глубже, Федо....глубже....
со стороны выглядит, как будто ты просишь сделать тебе глубже.
просто мимо проходил и услышал
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Достойный конкурент бурому, впрочем как и в 90-е
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Ответ лошадка в плаще
Представляю как главный тренр Вегаса говорит:У нас есть лидер -губернатор Невады.
Причем тут губернатор Невады? Про владельца Вегаса он вполне может такое сказать
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Ответ лошадка в плаще
Представляю как главный тренр Вегаса говорит:У нас есть лидер -губернатор Невады.
"Верно ли, Ватанен, что этот Партанен предложил вам поиздеваться над полицией, а?
Никто не говорит, что это не так."
Это к тому, хз, какие там тёрки у них там в Невадах.
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Ответ R Air
чел, ты пропускаешь мемы
угу, не слежу за фигуркой, уже понял
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Ответ juki_puki
или неизбежно?
чел, ты пропускаешь мемы
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И Сечин Великий Наш Путь Озарииил.
Прям навеяло советский гимн.
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"В общем, держите деньги в банках, а не доверяйте мошенникам",- грустно добавил Федс.
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Предполагаю, те кто здесь минусуют, выйдут завтра на работу (ну кроме школоты и студентов), и сражут, проект реализовал я, а начальник мой, ну который мне деньги платит, ну м.у.д.а.к. Герои нашего времени, минусуйте, и завтра либо зауважайте себя, либо просто тупо уткнитесь в интернет и не пищите.
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Серега просрал все бабки в Штатах. Щас надо лизать что-б что-то отбить.
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Ну зачем так?

Ты - любимый хоккеист тысяч людей с великолепной карьерой. Тебя ценят по обе стороны океана. В хоккейном мире ты - Далай Лама/Папа Римский. Но твои отношения с начальником унизительнее, чем у работяги, работающего за МРОТ...
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Мелковато, Сергей Федоров. "Настоящий" Игорь Иванович, конечно, фигура весомая. Но надо было благодарить самого большого Лидера. Тем более, что хоккей сейчас придворный вид спорта.
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Ответ R Air
Это было безызбежно
или неизбежно?
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В слове "путин" три ошибки, Сергей. 2 вам по русскому языку
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Фёдоров в этой пищевой цепочке своё холопье место хорошо знает, прогнуться лишний раз не забудет
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ЦСКА вперёд к победам. Удачи.
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