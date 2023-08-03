Федоров о благодарности от Путина: «Награда – это не только положительная история, но и стимул двигаться вперед»

Сергей Федоров прокомментировал получение благодарности от Владимира Путина.

Президент России ранее объявил благодарность Сергею Федорову, а также Сергею Гончару, Алексею Кудашову и Илье Ковальчуку.

На Олимпиаде-2022 Гончар, Кудашов и Федоров входили в штаб главного тренера Алексея Жамнова. Ковальчук был генеральным менеджером сборной России.

«Награда – это всегда не только положительная история, но и стимул двигаться вперед.

Будь работа в сборной или клубе ЦСКА – нужно всегда вместе с командой двигаться вперед к максимально высокой цели», – сказал главный тренер .