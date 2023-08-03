Федоров о благодарности от Путина: «Награда – это не только положительная история, но и стимул двигаться вперед»

Теги ЦСКА Сергей Федоров Владимир Путин КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал получение благодарности от Владимира Путина.

Президент России ранее объявил благодарность Сергею Федорову, а также Сергею Гончару, Алексею Кудашову и Илье Ковальчуку.

На Олимпиаде-2022 Гончар, Кудашов и Федоров входили в штаб главного тренера Алексея Жамнова. Ковальчук был генеральным менеджером сборной России.

«Награда – это всегда не только положительная история, но и стимул двигаться вперед.

Будь работа в сборной или клубе ЦСКА – нужно всегда вместе с командой двигаться вперед к максимально высокой цели», – сказал главный тренер ЦСКА.

4 комментария

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зашкварился конечно Федоров получать от этого что-либо.
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В 1990 бежал ,что пятки сверкали ! Сейчас благодарит того же самого, от чего бежал . Жизофрения !
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Федоров молодец большое уважение к человеку , вернулся в Россию стал тренером . Нужно строить новые хоккейные дворцы на новых территориях России в Мариуполе Луганске Мелитополе.
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Коментарии кто пишет гадости про Федорова у вас паспорт Украины наверное .
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