Платежка «Трактора» – более 750 млн рублей. Бурдасов, Яруллин и Ткачев – в тройке самых дорогих игроков

Теги Трактор Антон Бурдасов КХЛ Альберт Яруллин Владимир Ткачев Спорт-Экспресс Хоккей

Более 750 миллионов рублей составляет платежная ведомость «Трактора».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Самыми высокооплачиваемыми игроками уральского клуба являются нападающие Антон Бурдасов (80 миллионов рублей), Владимир Ткачев и Альберт Яруллин (оба – по 65 миллионов рублей).

В прошлом сезоне «Трактор» не вышел в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.

3 комментария

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Смело можно снижать на 25-30% всем игрокам, у кого з/п выше 30 млн. Переплата колоссальная ((
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Надеюсь в этом сезоне войдут!!
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Ответ Владимир
Надеюсь в этом сезоне войдут!!
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