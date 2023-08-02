Платежка «Трактора» – более 750 млн рублей. Бурдасов, Яруллин и Ткачев – в тройке самых дорогих игроков
Более 750 миллионов рублей составляет платежная ведомость «Трактора».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Самыми высокооплачиваемыми игроками уральского клуба являются нападающие Антон Бурдасов (80 миллионов рублей), Владимир Ткачев и Альберт Яруллин (оба – по 65 миллионов рублей).
В прошлом сезоне «Трактор» не вышел в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.
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