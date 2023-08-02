Платежка «Трактора» – более 750 млн рублей. Бурдасов, Яруллин и Ткачев – в тройке самых дорогих игроков

Более 750 миллионов рублей составляет платежная ведомость «Трактора».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Самыми высокооплачиваемыми игроками уральского клуба являются нападающие (80 миллионов рублей), и (оба – по 65 миллионов рублей).

В прошлом сезоне « » не вышел в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.