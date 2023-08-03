Рябыкин о Sochi Hockey Open: «СКА всегда фаворит. Молодежь из России U23 захочет показать себя, амбиции «Авангарда» тоже не обсуждаются. Интересный турнир»

Дмитрий Рябыкин высказался о фаворитах турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

– Сегодня в Сочи стартует первый предсезонный турнир КХЛ-2023, год назад вы и «Авангард» его выиграли. В чем специфика открытого Кубка Сочи?

– Этот турнир открывается за месяц до старта регулярного чемпионата КХЛ, можно сказать, на пике тренировочного лагеря. Это значит, что главное на Кубке Сочи не результат, а планомерная подготовка к сезону, нагрузки, тренировочный процесс.

Могу сказать, что мы не ставили перед « » задачу любой ценой выиграть турнир. Да, победа стала бонусом, она всегда приятна, но, повторюсь, главной была подготовка, параллельно шли тренировки.

Может быть, в плане результата более важны поздние августовские соревнования – тот же Кубок мэра Москвы, когда команды уже на финише своей подготовки.

– Несмотря на победу в Сочи, «Авангард» тяжело начал регулярный чемпионат. Были какие-то ошибки?

– Профессия тренера подразумевает постоянный анализ своих решений. Думаю, в первую очередь на наш старт повлияла 12-матчевая гостевая серия, выезд длиной в месяц – это неизбежный стресс. А то, что фундамент был заложен правильно, показал стабильный ход команды по дистанции всего чемпионата, особенно на зимнем отрезке.

Оглядываясь назад, возможно, мы потеряли многовато эмоций на турнирах как в Сочи, так и в Санкт-Петербурге. Прежде всего в сверхагрессивных матчах с тем же «Сочи». Где-то этих эмоций именно на старте в ходе гостевого турне нам могло не хватить.

Кстати, и южане тоже тяжело стартовали, да и потом так и не выровняли свой ход.

– Кто для вас фаворит нынешнего Кубка Сочи?

– Сейчас только первые числа августа, время непредсказуемое, у всех разные нагрузки и разные предсезонные расписания. В это время не до прогнозов.

Но понятно, что всегда фаворит. Захочет себя показать молодежь из сборной России U23. Амбиции «Авангарда» тоже не обсуждаются, всегда опасен « ». Интересный турнир, – сказал экс-тренер «Авангарда».