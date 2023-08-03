Рябыкин о Sochi Hockey Open: «СКА всегда фаворит. Молодежь из России U23 захочет показать себя, амбиции «Авангарда» тоже не обсуждаются. Интересный турнир»
Дмитрий Рябыкин высказался о фаворитах турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
– Сегодня в Сочи стартует первый предсезонный турнир КХЛ-2023, год назад вы и «Авангард» его выиграли. В чем специфика открытого Кубка Сочи?
– Этот турнир открывается за месяц до старта регулярного чемпионата КХЛ, можно сказать, на пике тренировочного лагеря. Это значит, что главное на Кубке Сочи не результат, а планомерная подготовка к сезону, нагрузки, тренировочный процесс.
Могу сказать, что мы не ставили перед «Авангардом» задачу любой ценой выиграть турнир. Да, победа стала бонусом, она всегда приятна, но, повторюсь, главной была подготовка, параллельно шли тренировки.
Может быть, в плане результата более важны поздние августовские соревнования – тот же Кубок мэра Москвы, когда команды уже на финише своей подготовки.
– Несмотря на победу в Сочи, «Авангард» тяжело начал регулярный чемпионат. Были какие-то ошибки?
– Профессия тренера подразумевает постоянный анализ своих решений. Думаю, в первую очередь на наш старт повлияла 12-матчевая гостевая серия, выезд длиной в месяц – это неизбежный стресс. А то, что фундамент был заложен правильно, показал стабильный ход команды по дистанции всего чемпионата, особенно на зимнем отрезке.
Оглядываясь назад, возможно, мы потеряли многовато эмоций на турнирах как в Сочи, так и в Санкт-Петербурге. Прежде всего в сверхагрессивных матчах с тем же «Сочи». Где-то этих эмоций именно на старте в ходе гостевого турне нам могло не хватить.
Кстати, и южане тоже тяжело стартовали, да и потом так и не выровняли свой ход.
– Кто для вас фаворит нынешнего Кубка Сочи?
– Сейчас только первые числа августа, время непредсказуемое, у всех разные нагрузки и разные предсезонные расписания. В это время не до прогнозов.
Но понятно, что СКА всегда фаворит. Захочет себя показать молодежь из сборной России U23. Амбиции «Авангарда» тоже не обсуждаются, всегда опасен «Адмирал». Интересный турнир, – сказал экс-тренер «Авангарда».
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