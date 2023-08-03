Тренер «Авангарда» Подконицки: «Стремимся действовать мощно и агрессивно – как это делали в сборной Словакии»

Теги Авангард Сборная Словакии по хоккею Андрей Подконицки КХЛ Матч ТВ Хоккей

Старший тренер «Авангарда» Андрей Подконицки рассказал о стиле игры и о своих обязанностях.

«В команде я отвечаю за игру в меньшинстве и действия в зоне обороны. Я обращаю внимание на многие компоненты, в том числе на давление в средней зоне. Работаю в том же ключе, как мы это делали в сборной Словакии.

Мы стремимся действовать мощно и агрессивно. У нас есть для этого классные хоккеисты с хорошим катанием, которые могут оказывать давление на противника. Это пойдет на пользу команде», — сказал словак.

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2 комментария

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Агрессивная и мощная сборная Словакии..
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Ответ заводчанин
Агрессивная и мощная сборная Словакии..
В обороне и меньшинстве...
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