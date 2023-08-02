Леонид Тамбиев: «Все мечтают о Кубке Гагарина, в том числе «Адмирал». Это наша задача»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Леонид Тамбиев заявил, что «Адмирал» мечтает о Кубке Гагарина.

Об этом главный тренер «Адмирала» заявил перед стартом предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Для нашей команды этот турнир – хорошая проверка.

Тренировались с 13 июля. Сейчас есть время посмотреть в играх, набрать игровые кондиции. Сильный представительный турнир.

Все мечтают о Кубке Гагарина, «Адмирал» в том числе. Это наша задача», – сказал Леонид Тамбиев.

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