Леонид Тамбиев: «Все мечтают о Кубке Гагарина, в том числе «Адмирал». Это наша задача»
Леонид Тамбиев заявил, что «Адмирал» мечтает о Кубке Гагарина.
Об этом главный тренер «Адмирала» заявил перед стартом предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
«Для нашей команды этот турнир – хорошая проверка.
Тренировались с 13 июля. Сейчас есть время посмотреть в играх, набрать игровые кондиции. Сильный представительный турнир.
Все мечтают о Кубке Гагарина, «Адмирал» в том числе. Это наша задача», – сказал Леонид Тамбиев.
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