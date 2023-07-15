Тамбиев о запрете находиться за воротами больше трех секунд: «Мне не нравится. Чтобы игрок там не стоял, выгоняйте его»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев правила Адмирал Хоккей

Тренер «Адмирала» оценил новшества в правилах КХЛ.

Континентальная хоккейная лига внесла корректировки в хоккейные правила на сезон-2023/2024. 

– Мне по душе пункт изменений, который говорит о наложении двухминутного штрафа на команду, не закрывшую вовремя калитку, что привело к получению травмы игроком противоположной команды.

Понравился пункт о точках вбрасывания при разбитом штрафе и продолжении игры в неравных составах в следующем периоде. Вбрасывание в зоне обороняющейся команды – это интересно.

Время покажет, насколько нововведения эффективны. Узнаем об этом в чемпионате. Я пока бы повременил говорить о том, что изменение правил сильно отразится на динамике игры, зрительском интересе.

Пока с осторожностью отношусь к новшествам. Но два пункта правил, о которых я говорил выше, действительно актуальны.

– Что думаете о запрете находиться за воротами больше трех секунд?

– Таким образом мы вмешиваемся в сам процесс игры. Удаления, открытие лавки, изменения точек вбрасывания – это нормально. Что касается нового правила действий за воротами – это попытка вмешаться в ход игры. Оно мне не очень нравится.

Чтобы игрок там не стоял, пожалуйста, выгоняйте его оттуда, бегите на него. Опять же, подсчет этих трех секунд. Как это будет происходить?! Мне не по душе, когда вмешиваются в процесс игры, – сказал Леонид Тамбиев. 

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1 комментарий

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Miknik
Прав ведь, нападайте и он там стоять не будет. Но за ним туда никто не бежит зачастую, давайте давать штраф за пассивное нападение на хоккеиста за воротами)
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