Динар Хамидуллин: «Тамбиев – сильный психолог. Иногда может надавить на самолюбие, зацепить, чтобы замотивировать»

Динар Хамидуллин поделился мнением о тренере «Адмирала» Леониде Тамбиеве.

– Тамбиев стал открытием минувшего сезона. Как думаете, в чем его главный секрет успеха?

– Он умеет достучаться до любого игрока и вытащить из него максимум возможностей. Вот есть 100 процентов максимума, он все эти 100 процентов достанет.

– Как он это делает?

– Он сильный психолог, умеет подобрать правильные слова, а иногда может и надавить на твое самолюбие. Может, где-то специально зацепить тебя, чтобы замотивировать.

– Может докопаться?

– Нет-нет, но в голову залезть в плане психологии может легко, надавить на правильные точки.

– Тамбиев своим хоккеем сильно загоняет игроков в рамки, практически не дает места для импровизации. Насколько комфортно играть в такой хоккей?

– Было непросто, нужно было перестраиваться. Понятно, что когда играешь в хоккей, хочешь получать удовольствие, где-то импровизировать и сыграть по-своему. В «Адмирале» же были конкретные задания, которые необходимо было выполнять, приходилось перестраиваться.

Но сейчас я понял одну важную вещь: когда играешь в хоккей – получаешь удовольствие, а когда играешь и побеждаешь – получаешь двойное удовольствие. Ради побед всегда нужно чем-то жертвовать, мы играем в хоккей не для того, чтобы красиво кататься или забивать, а для победы. Никто спустя время не скажет, что мы красиво играли, но, увы, закончили на 20-м месте. Все будут помнить только победы, – сказал Хамидуллин.

Напомним, 29-летний защитник Хамидуллин в межсезонье перешел в «Сибирь» после двух сезонов в «Адмирале».