Генменеджер «Витязя» о продлении Уилсона: «Он идеально влился в коллектив, его приняла команда»

Генменеджер «Витязя» высказался о продлении контракта с форвардом Скоттом Уилсоном.

— С Уилсоном не возникло особых сложностей. Одна из основных причин, по которой не стал размениваться на другие клубы, — это созданный в команде микроклимат. Его приняла команда, а он идеально влился в коллектив.

Если вы помните, то год назад Уилсон долго оформлял визу и приехал только к старту сезона, даже пропустил первую игру чемпионата, а потом вышел на вторую игру с «Барысом» и забил победный гол. Как сейчас помню, на последней минуте первого периода забил гол в раздевалку, который деморализовал команду-соперника.

Ему все понравилось в « », опять же, совсем рядом Москва. Если были большие выходные, он мог полететь к семье, а сделать это из Москвы значительно удобнее, хоть и все равно далеко и сложно добираться.

— Надо было еще согласовать контракт.

— Мы быстро договорились по финансовым условиям. Никакого баснословного увеличения зарплаты в его контракте не произошло, несмотря на то, что он стал лучшим бомбардиром команды. Мы сразу сказали Скотту, что эти деньги – все, что у нас есть. И он принял наши вполне адекватные условия. Мы работаем в рамках нашего бюджета, поэтому переговоры не были затяжными, – сказал Игорь Варицкий.