Генменеджер «Витязя» о Старкове: «Переговоры с его агентом – самый негативный момент в карьере. Получили ультиматум – нужны только такие огромные деньги»

Игорь Варицкий назвал переговоры с агентом Степана Старкова самым негативным моментом в карьере.

В межсезонье нападающий был обменян в .

– О потере какого игрока в межсезонье жалеете больше всего?

– Мы хотели сохранить всех игроков.

Нельзя говорить, что о чьем-то уходе мы жалеем, потому что моим убеждением всегда являлась фраза – незаменимых людей не бывает. Ушел один – приходит другой и получает свой шанс.

Не понравились мне переговоры с представителями .

Всегда мы как-то договаривались с игроками или говорили, что вот мы даем такие финансовые условия, но тут ты будешь лидером.

А здесь мы получили такой ультиматум со стороны его агента, что им нужны только такие огромные деньги.

За все время моей работы это самый негативный момент в карьере. Со всеми агентами обычно мы нормально договаривались, – сказал генеральный менеджер « » Игорь Варицкий.