Генменеджер «Витязя» о Старкове: «Переговоры с его агентом – самый негативный момент в карьере. Получили ультиматум – нужны только такие огромные деньги»
Игорь Варицкий назвал переговоры с агентом Степана Старкова самым негативным моментом в карьере.
В межсезонье нападающий был обменян в СКА.
– О потере какого игрока в межсезонье жалеете больше всего?
– Мы хотели сохранить всех игроков.
Нельзя говорить, что о чьем-то уходе мы жалеем, потому что моим убеждением всегда являлась фраза – незаменимых людей не бывает. Ушел один – приходит другой и получает свой шанс.
Не понравились мне переговоры с представителями Степана Старкова.
Всегда мы как-то договаривались с игроками или говорили, что вот мы даем такие финансовые условия, но тут ты будешь лидером.
А здесь мы получили такой ультиматум со стороны его агента, что им нужны только такие огромные деньги.
За все время моей работы это самый негативный момент в карьере. Со всеми агентами обычно мы нормально договаривались, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.
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