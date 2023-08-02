Купари подписал 2-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 1 млн долларов в год. Форвард перешел из «Лос-Анджелеса»

«Виннипег» и Расмус Купари договорились о контракте на 2 миллиона долларов.

23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал двухлетнее соглашение с клубом.

Средняя зарплата финского форварда составит миллион долларов в год.

перешел в « » в результате обмена из «Лос-Анджелеса», когда «Кингс» выменяли форварда Пьер-Люка Дюбуа.

По прошлому соглашению кэпхит Купари составлял 863,333 тысячи долларов.

Нападающий набрал 15 (3+12) очков в 66 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.