Купари подписал 2-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 1 млн долларов в год. Форвард перешел из «Лос-Анджелеса»
«Виннипег» и Расмус Купари договорились о контракте на 2 миллиона долларов.
23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал двухлетнее соглашение с клубом.
Средняя зарплата финского форварда составит миллион долларов в год.
Расмус Купари перешел в «Виннипег» в результате обмена из «Лос-Анджелеса», когда «Кингс» выменяли форварда Пьер-Люка Дюбуа.
По прошлому соглашению кэпхит Купари составлял 863,333 тысячи долларов.
Нападающий набрал 15 (3+12) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
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