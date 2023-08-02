Ротенберг о составе СКА: «Даже 40 игроков на все команды не хватает. Мы ни разу не нарушали регламент, не понимаю хайп. Конкуренты запускают, видимо»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг высказался о превышении СКА потолка зарплат КХЛ.

– У вас в составе порядка 40 человек. Насколько этот состав сократится [к началу чемпионата]?

– Конкуренция – двигатель прогресса. Там и двусторонние контракты.

У нас есть команда ВХЛ, есть МХЛ. Мы создали команду и в Московской области сейчас. Даже 40 игроков на все команды не хватает.

Есть конкуренция, любая тренировка определяет состав. Сегодня отчислять никого не будем, а завтра – посмотрим.

– А как выходить по потолку зарплат?

– У нас никогда не было никаких вопросов по регламенту. И в том году не будет, СКА ни разу не нарушал регламент за всю историю КХЛ.

А хайп в прессе – не понимаю, как это идет; видимо, конкуренты наши запускают. Спасибо большое нашим конкурентам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом

4 комментария

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Нужен отдельный чемпионат для команд системы СКА. Например СХО - специальная хоккейная операция, пойдёт? Ну держитесь там
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ещё один такой вопрос - и я тебе клюшкой по спине дам, - сказал герой России, мира, планеты и ее окрестностей
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Сколько же у него свободного времени на эти безумные интервью...
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Как раздрожает уже!!! Если он так постоянно будет менять состав, кубок Гагарина ска не видать в жизни!! Ну и слава Богу🙏
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