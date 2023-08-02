Ротенберг о составе СКА: «Даже 40 игроков на все команды не хватает. Мы ни разу не нарушали регламент, не понимаю хайп. Конкуренты запускают, видимо»
Роман Ротенберг высказался о превышении СКА потолка зарплат КХЛ.
– У вас в составе порядка 40 человек. Насколько этот состав сократится [к началу чемпионата]?
– Конкуренция – двигатель прогресса. Там и двусторонние контракты.
У нас есть команда ВХЛ, есть МХЛ. Мы создали команду и в Московской области сейчас. Даже 40 игроков на все команды не хватает.
Есть конкуренция, любая тренировка определяет состав. Сегодня отчислять никого не будем, а завтра – посмотрим.
– А как выходить по потолку зарплат?
– У нас никогда не было никаких вопросов по регламенту. И в том году не будет, СКА ни разу не нарушал регламент за всю историю КХЛ.
А хайп в прессе – не понимаю, как это идет; видимо, конкуренты наши запускают. Спасибо большое нашим конкурентам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом
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