Ротенберг о тренировке СКА: «Скорость, мощь, точные броски – выложились по максимуму! Хотим подойти к контрольным матчам во всеоружии»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о тренировке СКА на льду.

«В пятницу мы впервые в межсезонье вместе вышли на лед составом, который сыграет на турнире в Сочи.

Видно, что ребята соскучились по льду – все занимались с большим желанием и самоотдачей. Скорость, мощь, точные броски – выложились по максимуму!

До старта сезона еще больше месяца, но первые контрольные матчи уже совсем скоро, хотим подойти к ним во всеоружии», – написал главный тренер СКА Ротенберг.

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3 комментария

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Bartez1986
а зачем в Сочи на турнир, если можно в Могадишо или Яунде, например, сгонять? там же хоккей развивается
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Clever_mind
Психика под вопросом
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Разрушающий мифы
Неужели СКА больше не работает по системе? Просто выложились по максимуму и всё?
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