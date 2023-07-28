Ротенберг о тренировке СКА: «Скорость, мощь, точные броски – выложились по максимуму! Хотим подойти к контрольным матчам во всеоружии»

Роман Ротенберг рассказал о тренировке СКА на льду.

«В пятницу мы впервые в межсезонье вместе вышли на лед составом, который сыграет на турнире в Сочи.

Видно, что ребята соскучились по льду – все занимались с большим желанием и самоотдачей. Скорость, мощь, точные броски – выложились по максимуму!

До старта сезона еще больше месяца, но первые контрольные матчи уже совсем скоро, хотим подойти к ним во всеоружии», – написал главный тренер СКА Ротенберг.