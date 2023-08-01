Николаев и Завгородний заменили Иванова и Демидова в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open

ФХР сообщила, что в составе сборной России U23 произошли изменения.

«Замена в сборной России, готовящейся к предсезонному турниру .

Вместо вратаря Сергея Иванова и нападающего Ивана Демидова (оба – СКА), в команде сыграют (СКА) и («Сочи»).

Иванов и Демидов примут участие в турнире в составе своего клуба», – говорится в сообщении .

На турнир в Сочи едет новая сборная – до 23 лет. Из СКА – 9 игроков и почти весь тренерский штаб