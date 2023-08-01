Николаев и Завгородний заменили Иванова и Демидова в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open
ФХР сообщила, что в составе сборной России U23 произошли изменения.
«Замена в сборной России, готовящейся к предсезонному турниру Sochi Hockey Open.
Вместо вратаря Сергея Иванова и нападающего Ивана Демидова (оба – СКА), в команде сыграют Дмитрий Николаев (СКА) и Дмитрий Завгородний («Сочи»).
Иванов и Демидов примут участие в турнире в составе своего клуба», – говорится в сообщении ФХР.
На турнир в Сочи едет новая сборная – до 23 лет. Из СКА – 9 игроков и почти весь тренерский штаб
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