Николаев и Завгородний заменили Иванова и Демидова в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Сочи Sochi Hockey Open Дмитрий Завгородний Дмитрий Николаев Сергей Иванов Иван Демидов Хоккей

ФХР сообщила, что в составе сборной России U23 произошли изменения.

«Замена в сборной России, готовящейся к предсезонному турниру Sochi Hockey Open.

Вместо вратаря Сергея Иванова и нападающего Ивана Демидова (оба – СКА), в команде сыграют Дмитрий Николаев (СКА) и Дмитрий Завгородний («Сочи»).

Иванов и Демидов примут участие в турнире в составе своего клуба», – говорится в сообщении ФХР.

На турнир в Сочи едет новая сборная – до 23 лет. Из СКА – 9 игроков и почти весь тренерский штаб

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ротенберг кровати передвигает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
Ответ marshal .masha
Ротенберг кровати передвигает)
Скорее оловянных солдатиков)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий