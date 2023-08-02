Кудашов о Новикове в «Баффало»: «НХЛ – мечта. Но Никита должен был войти в топ-6 защитников «Динамо», попасть в сборную, а потом поехать готовым игроком в Америку»

Теги Сборная России по хоккею Баффало Алексей Кудашов НХЛ КХЛ Динамо Никита Новиков Хоккей

Алексей Кудашов высказался о переходе Никиты Новикова в систему «Баффало».

– Многие болельщики, да и сотрудники «Динамо» с непониманием и даже негативом отнеслись к отъезду молодого защитника Новикова в «Баффало». Вы тоже?

– Я по-другому смотрю на это. НХЛ – мечта, он к ней шел.

Но у Никиты были все возможности играть в КХЛ. Он должен был войти в топ-4 или топ-6 защитников «Динамо». Попасть в сборную, а потом поехать готовым игроком в Америку.

Я это ему предлагал. У него созрело свое решение, – сказал главный тренер «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий