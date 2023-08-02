Кудашов о Новикове в «Баффало»: «НХЛ – мечта. Но Никита должен был войти в топ-6 защитников «Динамо», попасть в сборную, а потом поехать готовым игроком в Америку»
Алексей Кудашов высказался о переходе Никиты Новикова в систему «Баффало».
– Многие болельщики, да и сотрудники «Динамо» с непониманием и даже негативом отнеслись к отъезду молодого защитника Новикова в «Баффало». Вы тоже?
– Я по-другому смотрю на это. НХЛ – мечта, он к ней шел.
Но у Никиты были все возможности играть в КХЛ. Он должен был войти в топ-4 или топ-6 защитников «Динамо». Попасть в сборную, а потом поехать готовым игроком в Америку.
Я это ему предлагал. У него созрело свое решение, – сказал главный тренер «Динамо».
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