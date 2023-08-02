Кудашов о голосе за Ротенберга-тренера «России 25»: «Понимал, что в сборной будет много людей из СКА. Зачем что-то менять?»

Теги СКА ФХР Алексей Кудашов Динамо Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Алексей Кудашов рассказал об утверждении Романа Ротенберга главным тренером «России 25».

В апреле ренерский совет ФХР утвердил назначение главного тренера СКА единогласно

– Как вы оказались в тренерском совете ФХР? И что это вообще такое?

– Меня избрали в него года два назад. Это орган, который принимает решение о назначении тренеров. Включается в обсуждение, когда идет подготовка к турнирам. Когда идет подбор игроков. Потом следует анализ результатов.

– Этот совет собирается очно? Давно вы видели своих коллег?

– Всегда проходил вживую кроме последнего раза. До и после Олимпиады. Сначала мы объясняли, почему взяли тех или иных игроков, как в лучшие советские времена. И после Олимпиады тоже полностью отчитывались за проделанную работу.

– А как проходило обсуждение, когда тренерский совет утверждал Романа Ротенберга главным тренером «России 25»?

– По телефону. Каждый мог высказать свое мнение.

– Почему вы высказались за?

– Потому что я понимал, что много людей в сборной будет из СКА. Зачем что-то менять?

– Дело не в том, что только Ротенбергу нужны были эти матчи?

– Так вопрос не стоял. Я знал, что будет за турнир и кто туда поедет. Пусть едет штаб, который этих игроков знает. Я так считаю, – сказал главный тренер «Динамо».

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5 комментариев

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Антон Некрасов
Вас всех кто считает ротенберга тренером и голосует за него , полирует ему его духовку, всех менять надо , а лучше на помойку . Достали до невозможности с этим героем всевозможных новостей , орденоносцем
Нормальные люди вас ненавидят за то что вы делаете с хоккеем , устроили цирковой балет
+7
-1
+6
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memphis
"Зачем что-то менять?"
Отличный лозунг для российских выборов
+3
0
+3
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Ковид 07.10.52
Голосуй не голосуй ...все-равно получишь ..., ой. простите Ротенберга....
+1
0
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Амфитрион
Ну хотя бы очередное ведро восхвалений Романа на нас не вылил, и на том спасибо.
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KoToV
Так Рома эту сборную и придумал, плюс там большинство скашных игроков. Тут других кандидатов и не было.
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