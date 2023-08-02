Кудашов о голосе за Ротенберга-тренера «России 25»: «Понимал, что в сборной будет много людей из СКА. Зачем что-то менять?»

Алексей Кудашов рассказал об утверждении Романа Ротенберга главным тренером «России 25».

В апреле ренерский совет ФХР утвердил назначение главного тренера СКА единогласно.

– Как вы оказались в тренерском совете ? И что это вообще такое?

– Меня избрали в него года два назад. Это орган, который принимает решение о назначении тренеров. Включается в обсуждение, когда идет подготовка к турнирам. Когда идет подбор игроков. Потом следует анализ результатов.

– Этот совет собирается очно? Давно вы видели своих коллег?

– Всегда проходил вживую кроме последнего раза. До и после Олимпиады. Сначала мы объясняли, почему взяли тех или иных игроков, как в лучшие советские времена. И после Олимпиады тоже полностью отчитывались за проделанную работу.

– А как проходило обсуждение, когда тренерский совет утверждал главным тренером «России 25»?

– По телефону. Каждый мог высказать свое мнение.

– Почему вы высказались за?

– Потому что я понимал, что много людей в сборной будет из . Зачем что-то менять?

– Дело не в том, что только Ротенбергу нужны были эти матчи?

– Так вопрос не стоял. Я знал, что будет за турнир и кто туда поедет. Пусть едет штаб, который этих игроков знает. Я так считаю, – сказал главный тренер « ».