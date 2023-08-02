Кудашов о Гусеве: «Пошел какой-то миф, что он не режимщик! Хочу сразу эти вещи отсечь. Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создает моменты»

Теги Илья Каблуков Алексей Кудашов Владимир Крикунов КХЛ Никита Гусев Динамо Джордан Уил Хоккей

Алексей Кудашов поделился мнением о форварде Никите Гусеве.

– «Хоккей ускоряется. Медленные игроки за соперниками уже не успевают и начинают нарушать правила», – говорили вы. Подписание Гусева не противоречит этим словам?

– Ни в коем случае. Помимо Гусева в пятерке будет еще четыре человека, которые могут давать скорость. Когда все просто бегут – это тоже не всегда хорошо. Баланс важен во всем.

– Что нужно сделать, чтобы нивелировать недостатки Гусева?

– Какие недостатки? Пошел какой-то миф, что он не режимщик! Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создает моменты. Я хочу сразу эти вещи отсечь. Что за ерунда вокруг него пошла? У Владимира Васильевича [Крикунова] спросите, который за всеми смотрит.

– Нужны ли Гусеву два динамичных игрока рядом, чтобы он был эффективен?

– Это не только Никите нужно. Но и Каблукову, например. Мы ему дали двух быстрых игроков, и Гусеву дадим, если надо. У него есть свои сильные стороны, на которых он играет. Нужно развивать сильные стороны игрока, а не слабые.

– Могут ли Гусев с Ожигановым выступить в роли менторов для молодежи, которой немало на сборах «Динамо»?

– Римашевский тренируется с Уилом и Гусевым. У нас эти ребята тоже породистые, всегда в сборной, на ведущих ролях. У них светлое будущее. Они будут такими же, как Гусев. Им важно видеть этих игроков, соревноваться с ними. Все смотрели Олимпиаду, где Никита с Капризовым принесли золото, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Заборостроитель
Пивка для рывка...👴
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