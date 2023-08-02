Кудашов о Гусеве: «Пошел какой-то миф, что он не режимщик! Хочу сразу эти вещи отсечь. Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создает моменты»

Алексей Кудашов поделился мнением о форварде Никите Гусеве.

– «Хоккей ускоряется. Медленные игроки за соперниками уже не успевают и начинают нарушать правила», – говорили вы. Подписание Гусева не противоречит этим словам?

– Ни в коем случае. Помимо Гусева в пятерке будет еще четыре человека, которые могут давать скорость. Когда все просто бегут – это тоже не всегда хорошо. Баланс важен во всем.

– Что нужно сделать, чтобы нивелировать недостатки Гусева?

– Какие недостатки? Пошел какой-то миф, что он не режимщик! Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создает моменты. Я хочу сразу эти вещи отсечь. Что за ерунда вокруг него пошла? У Владимира Васильевича [ ] спросите, который за всеми смотрит.

– Нужны ли Гусеву два динамичных игрока рядом, чтобы он был эффективен?

– Это не только нужно. Но и , например. Мы ему дали двух быстрых игроков, и Гусеву дадим, если надо. У него есть свои сильные стороны, на которых он играет. Нужно развивать сильные стороны игрока, а не слабые.

– Могут ли Гусев с Ожигановым выступить в роли менторов для молодежи, которой немало на сборах « »?

– Римашевский тренируется с и Гусевым. У нас эти ребята тоже породистые, всегда в сборной, на ведущих ролях. У них светлое будущее. Они будут такими же, как Гусев. Им важно видеть этих игроков, соревноваться с ними. Все смотрели Олимпиаду, где Никита с Капризовым принесли золото, – сказал главный тренер «Динамо».