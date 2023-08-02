Бреннан Менелл: «Ожиганов – один из сильнейших атакующих защитников КХЛ. Его приход в «Динамо» пойдет на пользу моему развитию»

Бреннан Менелл считает Игоря Ожиганова одним из сильнейших атакующих защитников КХЛ.

– В прошлом сезоне вы много играли в большинстве, сейчас в команде появился сильный атакующий защитник Игорь Ожиганов. Как будете делить игровое время в большинстве?

– Здесь все на усмотрение тренера. Я хорошо знаю , он на протяжении последних лет является одним из сильнейших атакующих защитников . Он меня очень впечатлил на сборах. Я думаю, что он даст очень многое нашей команде.

В этом сезоне у нас много индивидуально сильных игроков. Думаю, что у нас будет две очень хорошие бригады большинства. Поэтому для меня не имеет особого значения, буду я играть в первой бригаде большинства или во второй. Возможно, обе пятерки будут делить поровну игровое время в большинстве.

Я считаю, что конкуренция всегда помогает прогрессировать. Я думаю, что приход такого защитника, как Ожиганов, пойдет на пользу моему развитию, – сказал защитник « » .