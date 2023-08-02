Бреннан Менелл отметил, что болельщики в Миннесоте восхищаются игрой Кирилла Капризова.

– Вы родились в штате Миннесота и провели за местную команду пять матчей в Национальной хоккейной лиге. Удается ли сейчас посмотреть матчи команды?

– Иногда я смотрю игры, у меня есть несколько друзей, которые играют в . Я слежу за их выступлениями. « » – по-прежнему моя любимая команда, это команда моего родного штата. Я переживаю за них.

– Известно, что Миннесота – самый хоккейный штат в США. Насколько появление еще выше подняло интерес к местной команде?

– Кирилл – суперзвезда в Миннесоте. Все болельщики, которых я знаю, восхищаются им и его игрой. Вероятно, это лучший игрок в истории «Миннесоты» и точно один из самых любимых хоккеистов для местных болельщиков.

Здесь примерно та же история, что с Овечкиным, которого все обожают в Вашингтоне. Но Овечкин играет за «Вашингтон» уже очень давно, он более 15 лет является суперзвездой всей лиги и может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

У Кирилла еще впереди много лет карьеры. Но уже сейчас все выглядит так, что со временем значение Кирилла для Миннесоты будет таким же, как и значение Овечкина для всего города Вашингтона, – сказал защитник « » Менелл.