Драйзайтль о вылете «Эдмонтона»: «Мы должны извлечь урок из серии с «Вегасом». Нужно сделать так, чтобы это больше не повторилось»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Леон Драйзайтль Эдин Хилл Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о поражении «Эдмонтона» в серии плей-офф с «Вегасом».

«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» в серии 2-го раунда. В финале «Вегас» обыграл «Флориду» и выиграл Кубок Стэнли.

«У них хорошая команда. У них есть глубина. Их вратарь [Эдин Хилл] очень хорошо сыграл в плей-офф, что очень важно.

Но я не думаю, что поражение – это что-то, с чем мы не сможем справиться как команда. Мы должны учиться в ближайшие годы. Мы должны извлечь урок из серии против «Вегаса».

У них действительно хорошая команда. У нас действительно хорошая команда. «Флорида» – действительно хорошая команда. У каждой команды есть шанс победить, если она попадает в плей-офф. 

Нужно просто извлечь из этого урок, двигаться вперед и сделать так, чтобы это больше не повторилось», – сказал нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Да скорее всего и не повторится: уровень команды - первый раунд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий