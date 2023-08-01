Драйзайтль о вылете «Эдмонтона»: «Мы должны извлечь урок из серии с «Вегасом». Нужно сделать так, чтобы это больше не повторилось»

Леон Драйзайтль высказался о поражении «Эдмонтона» в серии плей-офф с «Вегасом».

«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» в серии 2-го раунда. В финале «Вегас» обыграл «Флориду» и выиграл Кубок Стэнли.

«У них хорошая команда. У них есть глубина. Их вратарь [Эдин Хилл] очень хорошо сыграл в плей-офф, что очень важно.

Но я не думаю, что поражение – это что-то, с чем мы не сможем справиться как команда. Мы должны учиться в ближайшие годы. Мы должны извлечь урок из серии против «Вегаса».

У них действительно хорошая команда. У нас действительно хорошая команда. «Флорида» – действительно хорошая команда. У каждой команды есть шанс победить, если она попадает в плей-офф.

Нужно просто извлечь из этого урок, двигаться вперед и сделать так, чтобы это больше не повторилось», – сказал нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль.