Бобровский о том, что его хвалили в соцсетях во время плей-офф: «Понимаю, что это ненастоящая любовь. Эта комната моего сознания закрыта, не вижу смысла туда заходить»

Теги болельщики Флорида Сергей Бобровский соцсети Чемпионат.com Хоккей

Сергей Бобровский высказался о том, что его хвалили в соцсетях во время плей-офф.

– Вы не раз говорили, что не отвлекаетесь на прессу и обсуждения в интернете. Даже после плей-офф не хотелось почитать, что о вас пишут? Соцсети по ходу плей-офф захлебывались от любви к вам.

– Я понимал и понимаю, что это ненастоящая любовь.

Соответственно, эта комната моего сознания закрыта, и я не вижу смысла туда заходить, – сказал вратарь «Флориды» Бобровский.

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1 комментарий

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мудро
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