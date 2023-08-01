Петухов о сборах «Динамо»: «Тяжело, но в меру. Не заметил сверхнагрузок как раньше, когда если не вырвало, значит, тренировка была плохой»

Теги КХЛ Динамо Егор Петухов Хоккей

Егор Петухов высказался о сборах «Динамо».

В межсезонье нападающий перешел в московский клуб из «Барыса».

«Я не так часто заходил в новую раздевалку, потому что редко менял команды. Но у меня нет проблем с адаптацией к новому коллективу, потому что я не прям высокого о себе мнения.

Сборы получились абсолютно адекватными и прошли очень хорошо. Я не заметил каких-то сверхнагрузок, как это происходило когда-то раньше, когда если не вырвало, значит, тренировка была плохой. Я не скажу, что было легко. Конечно, было тяжело, но это было в меру», — сказал московского «Динамо».

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