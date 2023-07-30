Готовец о гражданстве РФ для Менелла: «Поздравили всей командой. Теперь называем его Менеленым»

Теги КХЛ Кирилл Готовец Динамо натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Кирилл Готовец высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

– Вы с кем в паре сейчас катаетесь?

– С Бреннаном Менеллом.

– Все стабильно у вас…

– Да, нас не меняют.

– Поздравили его с получением гражданства России?

– Да, всей командой на льду. Теперь называем его Менеленым (смеется), – сказал защитник «Динамо» Готовец.

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