Защитник «Амура» Ли: «Хоккей – самый важный вид спорта в России, люди одержимы им. КХЛ – отличная лига»

Кэмерон Ли рассказал о важности хоккея для россиян.

– Здоров видеть, что СММ-команды клубов, в которые игроки переходят, работают хорошо. Потому что я не вижу тебя по телевизору каждый день, и чтобы не потерять из виду тебя и других игроков, которые переходят в команды из других частей мира, приходится следить за их социальными сетями. И я думаю, что [« »] проделал хорошую работу, выкладывая видео с тобой, командой, болельщиками.

– Да, они хорошо продвигают лигу. Хоккей [в России] очень важен, это самый важный вид спорта, они им одержимы.

Но [ ] – отличная лига, болельщики великолепны, мне нравится там, – сказал защитник «Амура».