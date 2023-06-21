Защитник «Амура» Ли: «Хоккей – самый важный вид спорта в России, люди одержимы им. КХЛ – отличная лига»
Кэмерон Ли рассказал о важности хоккея для россиян.
– Здоров видеть, что СММ-команды клубов, в которые игроки переходят, работают хорошо. Потому что я не вижу тебя по телевизору каждый день, и чтобы не потерять из виду тебя и других игроков, которые переходят в команды из других частей мира, приходится следить за их социальными сетями. И я думаю, что [«Амур»] проделал хорошую работу, выкладывая видео с тобой, командой, болельщиками.
– Да, они хорошо продвигают лигу. Хоккей [в России] очень важен, это самый важный вид спорта, они им одержимы.
Но [КХЛ] – отличная лига, болельщики великолепны, мне нравится там, – сказал защитник «Амура».
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