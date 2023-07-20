Гендиректор «Амура»: «Уверен, наша легионерская бригада отлично пошумит в этом сезоне»

Гендиректор «Амура» Роман Крамарь высказался о легионерской бригаде клуба.

«Сегодня в Хабаровск для оформления документов прилетел наш защитник , а это значит, что в ближайшее время вся команда будет в полном сборе в Новогорске.

Пообщался с Кэмом и – парни в отличном настроении и готовы пахать на предсезонке. С таким же настроением в Новогорск уже прибыли и .

Уверен, что наша легионерская бригада отлично пошумит в этом сезоне. При этом предупредил игроков, что места в составе будут распределяться исключительно по спортивному принципу. Никаких поблажек от главного тренера за имя или легионерский статус ни у кого не будет», – написал Крамарь.