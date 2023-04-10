Защитник «Амура» Ли о задаче выиграть Кубок Гагарина: «Нам по силам, нужно больше работать. У каждого хоккеиста в команде цель – это Кубок»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Михаил Дегтярев Кэмерон Ли Хоккей

Кэмерон Ли считает, что «Амуру» по силам выиграть Кубок Гагарина .

Ранее стало известно, то такую задачу перед клубом поставил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

– Губернатор Хабаровского края поставил задачу перед клубом взять Кубок Гагарина до 2026 года. Сможет ли команда с нынешним составом взять этот кубок? И что необходимо клубу, чтобы это все-таки получилось?

– Я определенно считаю, что это нам по силам, нужно просто больше работать. В любом случае, у каждого хоккеиста в команде цель – это Кубок, поэтому я думаю, что это достижимо. 

– А что необходимо сделать?

– Мы просто должны придерживаться одного плана на игру, оказывать больше прессинга, играть пожестче. Плюс у нас есть два замечательных вратаря, которые помогают нам. Ну, и конечно, [нужно] забивать голы, – сказал защитник «Амура». 

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1 комментарий

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zakirshah
Да,конечно, всё просто-побольше забивать!!!
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