Худобин о том, как проводит свободное время в Красноярске: «Здорово, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю. Встречаюсь с друзьями»

Антон Худобин высказался о тренировках с красноярским «Соколом».

Вратарь готовится к сезону-2023/24 в Красноярске.

– Как с «Соколом» тренируется?

– Как всегда замечательно.

– Как проводишь свободное время в Красноярске?

– Здорово, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю. Встречаюсь с друзьями.

Провожу время на родной земле. Разве это не прекрасно? – сказал вратарь.

Агент Худобина: «Ситуация пока без изменений, будем смотреть. В Минске ищут вратаря. Ждем «Ладу», после субботы должны созвониться»