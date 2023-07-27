Худобин о том, как проводит свободное время в Красноярске: «Здорово, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю. Встречаюсь с друзьями»
Антон Худобин высказался о тренировках с красноярским «Соколом».
Вратарь готовится к сезону-2023/24 в Красноярске.
– Как с «Соколом» тренируется?
– Как всегда замечательно.
– Как проводишь свободное время в Красноярске?
– Здорово, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю. Встречаюсь с друзьями.
Провожу время на родной земле. Разве это не прекрасно? – сказал вратарь.
Агент Худобина: «Ситуация пока без изменений, будем смотреть. В Минске ищут вратаря. Ждем «Ладу», после субботы должны созвониться»
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