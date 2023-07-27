Худобин о том, как проводит свободное время в Красноярске: «Здорово, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю. Встречаюсь с друзьями»

Теги Антон Худобин НХЛ КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

Антон Худобин высказался о тренировках с красноярским «Соколом».

Вратарь готовится к сезону-2023/24 в Красноярске.

– Как с «Соколом» тренируется?

– Как всегда замечательно.

– Как проводишь свободное время в Красноярске?

– Здорово, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю. Встречаюсь с друзьями.

Провожу время на родной земле. Разве это не прекрасно? – сказал вратарь.

Агент Худобина: «Ситуация пока без изменений, будем смотреть. В Минске ищут вратаря. Ждем «Ладу», после субботы должны созвониться»

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3 комментария

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Booligan
Он же с Казахстана вроде?
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_BoSToN_44
Ответ Booligan
Он же с Казахстана вроде?
Родился да. Я могу ошибаться, но мама с Красноярска, а отец из Казахстана.
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Сергей Кухарь
Ответ _BoSToN_44
Родился да. Я могу ошибаться, но мама с Красноярска, а отец из Казахстана.
Они с Нижнего Ингаша
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