Дэллман о поездке на горнолыжный курорт во время локаута: «Спуск закрыт, но я, Тарасенко и Бурдасов прыгаем на сани. Владимир скатывается на скорости в темноту. Кричу: «Нет, Тара, мы умрем»

Кевин Дэллман рассказал о поездке на горнолыжный курорт во время локаута в НХЛ.

«Я был в СКА. Во время локаута приехали ребята из НХЛ. У нас были , Тарасенко, . Во время одного из международных перерывов мы поехали на горнолыжный курорт «Игора», что за городом.

Итак, мы немного веселились. Может быть, выпили немного. К нам пришла идея – пойдем прыгнем на эти сани GT, похожие на мотоциклы, и прокатимся.

Я, Тарасенко и Бурдасов прыгаем на эти штуки, а освещение выключено и спуск закрыт, но нам все равно. Тарасенко готовится к возвращению в , но в этот момент он просто скатывается по этому холму на скорости в темноту. И я кричу ему вслед: «Нет, Тара, мы умрем».

Я качусь следом, неудачно маневрирую, падаю и лечу кубарем, словно снежный шар. хохочет, Тарасенко спрыгивает, без последствий, мы возвращаем санки на место и радостные возвращаемся к женам и девушкам, чтобы рассказать об этом.

Вообще много веселых историй. Эта просто пришла на ум. Я думаю, что могу вернуться к вам в эфир и рассказывать только такие истории. Такое происходило, ребята были классными. Очень редко можно встретить в хоккейном мире человека, который не является хорошим парнем», – сказал экс-защитник СКА.