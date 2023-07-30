Дэллман о поездке на горнолыжный курорт во время локаута: «Спуск закрыт, но я, Тарасенко и Бурдасов прыгаем на сани. Владимир скатывается на скорости в темноту. Кричу: «Нет, Тара, мы умрем»

Теги СКА Оттава Сергей Бобровский Илья Ковальчук Кевин Дэллман НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Владимир Тарасенко алкоголь и спорт Хоккей

Кевин Дэллман рассказал о поездке на горнолыжный курорт во время локаута в НХЛ.

«Я был в СКА. Во время локаута приехали ребята из НХЛ. У нас были Ковальчук, Тарасенко, Бобровский. Во время одного из международных перерывов мы поехали на горнолыжный курорт «Игора», что за городом.

Итак, мы немного веселились. Может быть, выпили немного. К нам пришла идея – пойдем прыгнем на эти сани GT, похожие на мотоциклы, и прокатимся.

Я, Тарасенко и Бурдасов прыгаем на эти штуки, а освещение выключено и спуск закрыт, но нам все равно. Тарасенко готовится к возвращению в НХЛ, но в этот момент он просто скатывается по этому холму на скорости в темноту. И я кричу ему вслед: «Нет, Тара, мы умрем».

Я качусь следом, неудачно маневрирую, падаю и лечу кубарем, словно снежный шар. Бурдасов хохочет, Тарасенко спрыгивает, без последствий, мы возвращаем санки на место и радостные возвращаемся к женам и девушкам, чтобы рассказать об этом.

Вообще много веселых историй. Эта просто пришла на ум. Я думаю, что могу вернуться к вам в эфир и рассказывать только такие истории. Такое происходило, ребята были классными. Очень редко можно встретить в хоккейном мире человека, который не является хорошим парнем», – сказал экс-защитник СКА.

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2 комментария

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Максим Макеев
«Ну че народ погнали нецензурные слова»
Примерно так и было
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Mephi027
Очень непрофессионально
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