Защитник «Динамо» Волченков о разгроме АКМ: «Сделал дубль за счет партнеров. На Ожиганова и Миронова нужно равняться»
Артем Волченков заявил, что берет пример с Игоря Ожиганова и Андрея Миронова.
Защитник московского «Динамо» забросил две шайбы в контрольном матче с АКМ (5:0).
«Вся команда хорошо сыграла, за счет партнеров удалось сделать дубль. В первом голе оказался в нужном месте и точно попал в ворота, а вторая шайба – хорошо разыграли с партнером.
Конкуренция всегда будет, нужно доказывать свое место в составе, за счет желания и работы врезаться в состав. Ребята сказали, что сбор в этом году полегче, чем в прошлые сезоны. Было тяжело, но физическая нагрузка накладывается на сезон, чтобы потом легче было.
Классно играть с хорошими игроками, на Ожиганова и Миронова нужно равняться», – сказал Волченков.
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