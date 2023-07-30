Защитник «Динамо» Волченков о разгроме АКМ: «Сделал дубль за счет партнеров. На Ожиганова и Миронова нужно равняться»

Артем Волченков заявил, что берет пример с Игоря Ожиганова и Андрея Миронова.

Защитник московского « » забросил две шайбы в контрольном матче с АКМ (5:0).

«Вся команда хорошо сыграла, за счет партнеров удалось сделать дубль. В первом голе оказался в нужном месте и точно попал в ворота, а вторая шайба – хорошо разыграли с партнером.

Конкуренция всегда будет, нужно доказывать свое место в составе, за счет желания и работы врезаться в состав. Ребята сказали, что сбор в этом году полегче, чем в прошлые сезоны. Было тяжело, но физическая нагрузка накладывается на сезон, чтобы потом легче было.

Классно играть с хорошими игроками, на и нужно равняться», – сказал Волченков.